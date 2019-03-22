Amazon утвердил актёров на роли в сериале "Тёмная башня"





От источников в Amazon поступила информация, что "Тёмная башня" уже обзавелась актёрами, которые исполнят ведущие роли сериала. При этом создатели проекта не торопятся с его реализацией, пока не пройдёт достаточно времени после неудачной полнометражной экранизации романа. Стрелка или юного Роланда Дискейна, по данным Variety, исполнит Сэм Страйк из "Летящих в ночи". Рендала Флэгга или Человека в чёрном представит на экранах актёр из "Викингов" Яспер Пяякконен.Съёмки "Тёмной башни" должны стартовать уже в апреле. Продюсерами выступят сам Стивен Кинг, Акива Голдсман и Глен Маззара. 13 серий по 60 минут составят 1 сезон.За основу сюжета возьмут книгу "Колдун и кристалл", а также некоторые комиксы. В сериале расскажут о знакомстве Стрелка с Катбертом, Аланом и Сьюзен Дельгадо. На роль антагониста выбран Мартен Броудклок.