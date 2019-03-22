АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Amazon утвердил актёров на роли в сериале "Тёмная башня"

Amazon утвердил актёров на роли Стрелка и Человека в чёрном в сериале "Тёмная башня" по Стивену Кингу. Информацией поделилось издание Variety.
Amazon утвердил актёров на роли в сериале "Тёмная башня"

От источников в Amazon поступила информация, что "Тёмная башня" уже обзавелась актёрами, которые исполнят ведущие роли сериала. При этом создатели проекта не торопятся с его реализацией, пока не пройдёт достаточно времени после неудачной полнометражной экранизации романа. Стрелка или юного Роланда Дискейна, по данным Variety, исполнит Сэм Страйк из "Летящих в ночи". Рендала Флэгга или Человека в чёрном представит на экранах актёр из "Викингов" Яспер Пяякконен.

Съёмки "Тёмной башни" должны стартовать уже в апреле. Продюсерами выступят сам Стивен Кинг, Акива Голдсман и Глен Маззара. 13 серий по 60 минут составят 1 сезон.
Amazon утвердил актёров на роли в сериале "Тёмная башня"

За основу сюжета возьмут книгу "Колдун и кристалл", а также некоторые комиксы. В сериале расскажут о знакомстве Стрелка с Катбертом, Аланом и Сьюзен Дельгадо. На роль антагониста выбран Мартен Броудклок.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики раскрыли опасность популярного
Ким Кардашьян опубликовала редкое
Ягудин рассказал о травме бедра у
Amazon утвердил актёров на роли в
Поклонники заподозрили Леди Гагу в
В Китае создали водородный хэтчбек с
НАСА может отправить станцию к
В США женщина нашла на пляже странную
Гуф и Кети Топурия открыто флиртуют
Пахом запер себя в клетке на 8 часов в
Певица МакSим официально сообщила о
Учёные дали рекомендации по
Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву
Меган Маркл будет рожать в лондонской
Певица Дарья Ермолаева попросила
Физики приблизились к разгадке
Кристина Асмус поделилась снимками
Евгений Алдонин примет участие в «Кубке
Дочь слушается Андрея Чуева из-за
Юлия Савичева рассказала о своих
Кот покусал хозяина за неправильное
Эксперты Роскачества дали несколько
Марина Африкантова заплакала после
Лайма Вайкуле рассказала о своем
Российские ученые разработали способ
Разин заинтриговал поклонников
Максим Виторган после расставания с
Роскомнадзор заказал систему контроля
Зрители «Дом-2» настаивают на лишении
Ольга Серябкина написала свой последний
Просмотреть все новости