Поклонники заподозрили Леди Гагу в романе с актером Джереми Реннером





По слухам, популярный актер и эпатажная исполнительница проводят вместе большую часть времени. Источники, близкие к Леди Гаге сообщают, что артистов связывают дружеские отношения. Джереми Реннер, как сообщают инсайдеры, уже познакомил новую избранницу со своей 6-летней наследницей Авой, родившейся в браке с канадской моделью Сонни Пачеко.Леди Гага была помолвлена с Кристианом Карино, с которым начала встречаться в 2017 году. После нескольких совместных выступлений в этом году стало известно о расставании пары. Согласно источникам, отношения звезд просто «не сложились», а их расставание не сопровождалось «длинной драматической историей».