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Поклонники заподозрили Леди Гагу в романе с актером Джереми Реннером

После разрыва отношений знаменитой голливудской звезды Леди Гаги с возлюбленным Кристианом Карино, поклонники заподозрили певицу в новых отношениях. Знаменитости приписывают роман со звездой сериала «Мстители» Джереми Реннером, передает издание harpersbazaar.
Поклонники заподозрили Леди Гагу в романе с актером Джереми Реннером

По слухам, популярный актер и эпатажная исполнительница проводят вместе большую часть времени. Источники, близкие к Леди Гаге сообщают, что артистов связывают дружеские отношения. Джереми Реннер, как сообщают инсайдеры, уже познакомил новую избранницу со своей 6-летней наследницей Авой, родившейся в браке с канадской моделью Сонни Пачеко.
Поклонники заподозрили Леди Гагу в романе с актером Джереми Реннером

Леди Гага была помолвлена с Кристианом Карино, с которым начала встречаться в 2017 году. После нескольких совместных выступлений в этом году стало известно о расставании пары. Согласно источникам, отношения звезд просто «не сложились», а их расставание не сопровождалось «длинной драматической историей».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:00

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