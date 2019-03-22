Поклонники заподозрили Леди Гагу в романе с актером Джереми Реннером
После разрыва отношений знаменитой голливудской звезды Леди Гаги с возлюбленным Кристианом Карино, поклонники заподозрили певицу в новых отношениях. Знаменитости приписывают роман со звездой сериала «Мстители» Джереми Реннером, передает издание harpersbazaar.
По слухам, популярный актер и эпатажная исполнительница проводят вместе большую часть времени. Источники, близкие к Леди Гаге сообщают, что артистов связывают дружеские отношения. Джереми Реннер, как сообщают инсайдеры, уже познакомил новую избранницу со своей 6-летней наследницей Авой, родившейся в браке с канадской моделью Сонни Пачеко.
Леди Гага была помолвлена с Кристианом Карино, с которым начала встречаться в 2017 году. После нескольких совместных выступлений в этом году стало известно о расставании пары. Согласно источникам, отношения звезд просто «не сложились», а их расставание не сопровождалось «длинной драматической историей».
По слухам, популярный актер и эпатажная исполнительница проводят вместе большую часть времени. Источники, близкие к Леди Гаге сообщают, что артистов связывают дружеские отношения. Джереми Реннер, как сообщают инсайдеры, уже познакомил новую избранницу со своей 6-летней наследницей Авой, родившейся в браке с канадской моделью Сонни Пачеко.
Леди Гага была помолвлена с Кристианом Карино, с которым начала встречаться в 2017 году. После нескольких совместных выступлений в этом году стало известно о расставании пары. Согласно источникам, отношения звезд просто «не сложились», а их расставание не сопровождалось «длинной драматической историей».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:00