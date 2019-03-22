В Китае создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км
В Китае создали водородный хэтчбек, чей запас хода значительно превышает имеющихся конкурентов. Автомобиль Grove на одной зарядке способен преодолеть больше 1000 км.
Компания уже успела показать свою водородную новинку немногочисленной публике, но официальный анонс состоится на автосалоне в Шанхае, который стартует в апреле. Автомобиль называется просто – Grove. Все дело в том, что это первая модель данного производителя, поэтому он решил не придумывать более сложных имен.
Технические характеристики нового хэтчбека практически неизвестны, но журналистам удалось кое-что узнать. Grove получит двигатель, работающий на водородных топливных элементах. На одном заряде он может проехать больше 1000 км. Эксперты отмечают, ближайшие конкуренты имеют показатели практически в два раза меньше: Honda Clarity Fuel Cell (590 км) и Toyota Mirai (502 км). Самое примечательное в этом то, что Grove будет заряжаться до 100% всего за несколько минут.
Корпус водородного хэтчбека выполнен из углепластика. Все 4 двери автомобиля открываются наверх и вбок. Над дизайном новинки работал Кристофер Рейтц, ранее трудившийся в FCA. Эксперты отмечают, именно поэтому новинка напоминает Maserati.
Официальный анонс Grove состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае. Серийный выпуск обещают в 2020 году для Китая, но уже имеются планы и на другие страны мира.
Компания уже успела показать свою водородную новинку немногочисленной публике, но официальный анонс состоится на автосалоне в Шанхае, который стартует в апреле. Автомобиль называется просто – Grove. Все дело в том, что это первая модель данного производителя, поэтому он решил не придумывать более сложных имен.
Технические характеристики нового хэтчбека практически неизвестны, но журналистам удалось кое-что узнать. Grove получит двигатель, работающий на водородных топливных элементах. На одном заряде он может проехать больше 1000 км. Эксперты отмечают, ближайшие конкуренты имеют показатели практически в два раза меньше: Honda Clarity Fuel Cell (590 км) и Toyota Mirai (502 км). Самое примечательное в этом то, что Grove будет заряжаться до 100% всего за несколько минут.
Корпус водородного хэтчбека выполнен из углепластика. Все 4 двери автомобиля открываются наверх и вбок. Над дизайном новинки работал Кристофер Рейтц, ранее трудившийся в FCA. Эксперты отмечают, именно поэтому новинка напоминает Maserati.
Официальный анонс Grove состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае. Серийный выпуск обещают в 2020 году для Китая, но уже имеются планы и на другие страны мира.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:55