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В Китае создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км

В Китае создали водородный хэтчбек, чей запас хода значительно превышает имеющихся конкурентов. Автомобиль Grove на одной зарядке способен преодолеть больше 1000 км.
В Китае создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км

Компания уже успела показать свою водородную новинку немногочисленной публике, но официальный анонс состоится на автосалоне в Шанхае, который стартует в апреле. Автомобиль называется просто – Grove. Все дело в том, что это первая модель данного производителя, поэтому он решил не придумывать более сложных имен.

Технические характеристики нового хэтчбека практически неизвестны, но журналистам удалось кое-что узнать. Grove получит двигатель, работающий на водородных топливных элементах. На одном заряде он может проехать больше 1000 км. Эксперты отмечают, ближайшие конкуренты имеют показатели практически в два раза меньше: Honda Clarity Fuel Cell (590 км) и Toyota Mirai (502 км). Самое примечательное в этом то, что Grove будет заряжаться до 100% всего за несколько минут.

Корпус водородного хэтчбека выполнен из углепластика. Все 4 двери автомобиля открываются наверх и вбок. Над дизайном новинки работал Кристофер Рейтц, ранее трудившийся в FCA. Эксперты отмечают, именно поэтому новинка напоминает Maserati.
В Китае создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км

Официальный анонс Grove состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае. Серийный выпуск обещают в 2020 году для Китая, но уже имеются планы и на другие страны мира.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:55

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