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В США женщина нашла на пляже странную змеевидную рыбу

Жительница штата Вашингтон, США нашла на пляже Лонг-Бич очень странную рыбу. Прибывший на место специалист установил, что женщина отыскала редкого тихоокеанского змеевидного угря.
В США женщина нашла на пляже странную змеевидную рыбу

Об этом рассказал представитель океанариума Seaside Aquarium. Он отмечает, в большинстве случаев люди принимают совершенно обычные виды рыбы за очень редкие, но данный случай действительно оказался особенным. Все дело в тихоокеанском змеевидном угре. Жительница штата Вашингтон нашла его, пока гуляла по пляжу Лонг-Бич. Она увидела что-то торчащее из песка и решила взглянуть поближе.

Она поняла, что это какая-то змеевидная рыба, точнее ее голова. Женщина сразу позвонила в местный океанариум и рассказал о случившемся. На место оперативно прибыл специалист и спас живое существо, оказавшееся в песчаной ловушке. Тихоокеанский змеевидный угорь был очень слабым, поэтому даже не старался самостоятельно выбраться из этой западни.

Специалист океанариума спас его и поместил в специальный резервуар с водой. Он отметил, данная особь очень слаба, а также у нее повреждены грудные плавники, поэтому обитателю морских глубин необходимо пройти курс лечения. По словам специалиста, встретить в штате Вашингтон тихоокеанского змеевидного угря – это большая удача. Они редко заплывают в эти морские просторы, и обычно предпочитают Мексиканский залив, западное побережье Северной Америки и воды вокруг Галапагосских островов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:39

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