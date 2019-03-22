Певица МакSим официально сообщила о разрыве с бойфрендом

Марина Максимова опубликовала в личном микроблоге несколько снимков, где она позирует с воздушными шариками улыбающейся и жизнерадостной. В комментарии к посту певица написала, что ей наконец-то удалось покончить с нездоровыми отношениями, где чувства только рушили и мучили влюбленных.К этому шагу звезду подтолкнул совет Ирины Хакамады, которую артистка очень уважает, называя великой женщиной. Слова знаменитости довели певицу до слез, ведь она полагала, что ее роман будет иметь продолжение. По словам МакSим, к мудрым людям лучше сразу прислушиваться, чтобы сохранить здоровье и нервы.Звезда даже после расставания не захотела называть имени избранника. После развода артистки с бизнесменом Антоном Петровым личная жизнь певицы тщательно скрывается ею самой, а попытки рассекретить новых ухажеров оказались безуспешными.