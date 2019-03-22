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Учёные дали рекомендации по предотвращению уменьшения размера пениса

Учёные дали рекомендации, как избежать уменьшения размера пениса с возрастом. Советы касаются сексуальной активности, физической формы и гигиены.
Учёные дали рекомендации по предотвращению уменьшения размера пениса

Как пишет The Sun, Медицинская школа Гарварда объяснила мужчинам, как избежать возрастного изменения размера полового члена. Хотя к старости орган неизбежно уменьшится, процесс можно замедлить. Когда мужчина долгое время не испытывает эрекцию, его ткани недостаточно насыщаются кислородом и происходит подобие рубцевания мышц.

Немалую роль играет гигиена и бритьё. После 40 лет постепенно меняется размер яичек. Учёные рекомендуют замедлить процесс удобным бельём. Так, боксеры держат область малого таза в прохладе.

Лишний вес способствует втягиванию полового члена, поэтому есть смысл задуматься о похудении. Достаточное ежедневное питьё предотвратит сморщивание из-за уровня плазмы и красных телец в крови.

Немало усугубляет положение курение табака. Эксперты советуют увлажнять пенис, но не использовать для этого жирные кремы. Китайские учёные даже нашли связь между здоровьем дёсен и эректильной дисфункцией у мужчин.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:06

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