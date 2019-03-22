Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву внесли в список «угрожающих» Украине лиц
Звезду российского юмористического телешоу Comedy Woman Екатерину Варнаву внесли в специальный список «лиц, угрожающих национальной безопасности Украины». Сейчас в нем находятся 148 деятелей культуры из разных стран мира.
Об этом сообщило Министерство культуры Украины на своем официальном сайте. На нем был обновлен «Список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности государства». Впервые он появился еще в 2015 году и тогда в него были включены в основном российские деятели культуры: Сергей Пенкин, Валерия Перфилова, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и многие другие. С тех пор этот список значительно расширился и в него сейчас включены 148 человек из разных стран мира.
Екатерина Варнава оказалась в нем совсем недавно, ее туда добавили 21 марта 2019 года. В этот день в список была включена исключительно звезда Comedy Woman. Юмористке уже недавно запретили въезд в Украину, об этом сообщило СБУ. Сама Екатерина Варнава еще не успела прокомментировать эту ситуацию.
Напомним, недавно итальянский певец Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, потребовал от властей Украины исключить его из «Списка лиц, которые несут угрозу национальной безопасности государства». Официальный Киев никак не отреагировал на это заявление.
Об этом сообщило Министерство культуры Украины на своем официальном сайте. На нем был обновлен «Список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности государства». Впервые он появился еще в 2015 году и тогда в него были включены в основном российские деятели культуры: Сергей Пенкин, Валерия Перфилова, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и многие другие. С тех пор этот список значительно расширился и в него сейчас включены 148 человек из разных стран мира.
Екатерина Варнава оказалась в нем совсем недавно, ее туда добавили 21 марта 2019 года. В этот день в список была включена исключительно звезда Comedy Woman. Юмористке уже недавно запретили въезд в Украину, об этом сообщило СБУ. Сама Екатерина Варнава еще не успела прокомментировать эту ситуацию.
Напомним, недавно итальянский певец Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, потребовал от властей Украины исключить его из «Списка лиц, которые несут угрозу национальной безопасности государства». Официальный Киев никак не отреагировал на это заявление.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:00