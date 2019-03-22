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Дочь слушается Андрея Чуева из-за наказаний ремнём

Бывший участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев не скрывает, что дочь слушается его из-за наказаний ремнём. Мужчина, редко видящий наследницу, не забывает о строгости, которая, с его слов, является залогом хорошей учёбы и правильного воспитания.

Дочь слушается Андрея Чуева из-за наказаний ремнём


Андрей Чуев не так давно признался, что заботиться о здоровье своего ребёнка даже на расстоянии. Он понимает, что сейчас у неё слабые мышцы пресса, и не хочет, чтобы в будущем его наследница ходила с большим и некрасивым животом. Поэтому экс-участник «Дома-2» заключал с дочкой договорённость — она каждый день должна качать пресс.

Дочь слушается Андрея Чуева из-за наказаний ремнём


Кроме того, девочка на камеру пообещала, что в случае невыполнения своего задания она добровольно подставить свою пятую точку под 25 ударов ремнём. Поклонники Чуева напомнили ему о том, что у него растёт дочь, а не сын, поэтому лучше отправить её на гимнастику, а не грозить ремнём.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:16

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