Дочь слушается Андрея Чуева из-за наказаний ремнём





Андрей Чуев не так давно признался, что заботиться о здоровье своего ребёнка даже на расстоянии. Он понимает, что сейчас у неё слабые мышцы пресса, и не хочет, чтобы в будущем его наследница ходила с большим и некрасивым животом. Поэтому экс-участник «Дома-2» заключал с дочкой договорённость — она каждый день должна качать пресс.Кроме того, девочка на камеру пообещала, что в случае невыполнения своего задания она добровольно подставить свою пятую точку под 25 ударов ремнём. Поклонники Чуева напомнили ему о том, что у него растёт дочь, а не сын, поэтому лучше отправить её на гимнастику, а не грозить ремнём.