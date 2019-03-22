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Певица Дарья Ермолаева попросила экс-мужа Началовой Фролова забыть о 20-миллионном долге

Дочь Юлии Началовой Анна может унаследовать 20-миллионный долг своей матери перед бывшим мужем исполнительницы Александром Фроловым. Певица Дарья Ермолаева обратилась к экс-супругу артистки, попросив забыть об этом и не беспокоить убитых горем родных знаменитости.
Певица Дарья Ермолаева попросила экс-мужа Началовой Фролова забыть о 20-миллионном долге

История с разбирательствами, из-за которых семья певицы обязана отдать Александру Фролову крупную сумму денег продолжается. Российская исполнительница Дарья Ермолаева решила поддержать близких Юлии Началовой. Она призвала Александра Фролова оставить в покое семью звезды и забыть про 20-миллионный долг. Артистка надеется, что Фролов не будет судиться с родными знаменитости, которые и так, оказались в тяжелой ситуации. Ермолаева уверена: разбитые горем дочь Началовой и ее родители не вынесут тяжб в суде.
Певица Дарья Ермолаева попросила экс-мужа Началовой Фролова забыть о 20-миллионном долге

В интервью знаменитость заявила, что должен быть здравый смысл в поступках мужчины. О каких деньгах и квартирах может идти речь, когда родители потеряли дочь, а наследница - мать, - возмущается Ермолаева. Она не понимает, почему известный хоккеист так себя ведет, но надеется, что тема о деньгах скоро будет закрыта.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:46

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