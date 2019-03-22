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Физики приблизились к разгадке исчезновения антиматерии

Физики лаборатории ЦЕРН приблизились к разгадке исчезновения после Большого взрыва антиматерии. Вопрос является наиболее важным в науке высоких энергий.
Физики приблизились к разгадке исчезновения антиматерии

"Политэксперт" сообщает, что учёные из крупнейшей лаборатории ЦЕРН практически разгадали причину пропажи антиматерии из Вселенной. Физики нашли расхождение между распадом D-мезонов, тяжёлых короткоживущих частиц и античастиц, представляющее большую важность.

В такой системе происходит нарушение CP-инвариантности. Данный факт ускользал от научных специалистов на протяжении сорока лет с тех пор, как открыли D-мезон. Своё достижение исследователи ЦЕРН считают огромным прорывом.

Представители науки сходятся в том, что антиматерия и материя после Большого взрыва выделились в равном количестве. Эксперименты показывают: их химические и физические свойства не отличаются.

Во время столкновения вещества должны друг друга ликвидировать. Хотя у учёных остаётся много неразрешённых вопросов, они значительно приблизились в разгадке главной тайны Вселенной.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:38

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