Физики приблизились к разгадке исчезновения антиматерии
Физики лаборатории ЦЕРН приблизились к разгадке исчезновения после Большого взрыва антиматерии. Вопрос является наиболее важным в науке высоких энергий.
"Политэксперт" сообщает, что учёные из крупнейшей лаборатории ЦЕРН практически разгадали причину пропажи антиматерии из Вселенной. Физики нашли расхождение между распадом D-мезонов, тяжёлых короткоживущих частиц и античастиц, представляющее большую важность.
В такой системе происходит нарушение CP-инвариантности. Данный факт ускользал от научных специалистов на протяжении сорока лет с тех пор, как открыли D-мезон. Своё достижение исследователи ЦЕРН считают огромным прорывом.
Представители науки сходятся в том, что антиматерия и материя после Большого взрыва выделились в равном количестве. Эксперименты показывают: их химические и физические свойства не отличаются.
Во время столкновения вещества должны друг друга ликвидировать. Хотя у учёных остаётся много неразрешённых вопросов, они значительно приблизились в разгадке главной тайны Вселенной.
"Политэксперт" сообщает, что учёные из крупнейшей лаборатории ЦЕРН практически разгадали причину пропажи антиматерии из Вселенной. Физики нашли расхождение между распадом D-мезонов, тяжёлых короткоживущих частиц и античастиц, представляющее большую важность.
В такой системе происходит нарушение CP-инвариантности. Данный факт ускользал от научных специалистов на протяжении сорока лет с тех пор, как открыли D-мезон. Своё достижение исследователи ЦЕРН считают огромным прорывом.
Представители науки сходятся в том, что антиматерия и материя после Большого взрыва выделились в равном количестве. Эксперименты показывают: их химические и физические свойства не отличаются.
Во время столкновения вещества должны друг друга ликвидировать. Хотя у учёных остаётся много неразрешённых вопросов, они значительно приблизились в разгадке главной тайны Вселенной.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:38