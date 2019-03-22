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Меган Маркл будет рожать в лондонской больнице Святой Марии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл приняла решение и будет рожать своего первенца в лондонской больнице Святой Марии. В этом же учреждении на свет появились трое наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
Меган Маркл будет рожать в лондонской больнице Святой Марии

Британские СМИ со ссылкой на источник в Королевской семье сообщили об этом. По их словам, недавние слухи о том, что Меган Маркл собирается рожать своего первенца не в лондонской больницы Святой Марии, а в суррейском «Фримли-Парк», оказались ложью.

Журналисты отмечают, решение о родах вне столицы Великобритании вызвало бы много ненужных вопросов и рисков. Ведь больница Святой Марии имеет безупречную репутацию, в ней проходили роды многих наследников Королевской семьи: тут принцесса Диана родила сыновей Уильяма и Гарри, а Кейт Миддлтон – Шарлотту, Джорджа и Луи.

Медицинское учреждение имеет специальное частное крыло, называющееся Линдо. Эту часть больницы тщательно охраняют, и там Меган Маркл сможет чувствовать себя в полной безопасности. Один день нахождения в отделении медицинского учреждения стоит 7,7 тысяч долларов, а ночь – еще 1,5 тысяч.

После рождения первенца Меган Маркл и принц Гарри переедут жить в свой собственный коттедж Фрогмор. На его ремонт и обустройство было потрачено 4 млн долларов. Напомним, согласно информации от акушеров Королевской семьи, герцогиня Сассекская должна родить либо в середине, либо в конце апреле.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:55

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