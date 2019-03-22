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Марина Африкантова заплакала после вопроса ведущего о её отце

Участница «Дома-2» Марина Африкантова заплакала на шоу «Бородина против Бузовой» после вопроса ведущего о её отце. Девушка призналась, что сильно скучает за ним, а также хотела бы видеться с родителями чаще, чем раз в несколько месяцев.

Марина Африкантова заплакала после вопроса ведущего о её отце


Марина Африкантова на шоу «Бородина против Бузовой» стала участницей рубрики «Правда или ложь», в рамках которой редактор «Дома-2» Антон Беккужев задал той несколько вопросов. Особенно трогательным для девушки стал момент, когда ведущий поинтересовался ситуацией в её семье, случившейся год назад с отцом. Мужчина тогда попал в больницу из-за внезапно подскочившего давления. Ему два раза вызывали скорую, но стало только хуже, после чего отец Марины Африкантовой ещё некоторое время провёл в реанимации.

Марина Африкантова заплакала после вопроса ведущего о её отце


Возлюбленная Романа Капаклы разрыдалась на вопрос об отце, признавшись, что очень скучает за ним и боится за его здоровье особенно сильно после того случая. На этом вопросы ведущего к ней прекратились, так как Африкантова ещё долгое время не могла успокоиться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:02

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