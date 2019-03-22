Кристина Асмус поделилась снимками прогулки с дочерью в Сочи
В социальной сети Instagram Кристина Асмус решила поделиться с поклонниками снимками прогулки с дочерью Анастасией в Сочи. Также звезда телесериала "Интерны" сообщила, что уже находится в Москве.
Недавно Кристина Асмус со своей наследницей Анастасией отправилась на отдых в Сочи. Актриса не часто публикует фотографии своей дочери в социальных сетях. Но несколько часов назад она показала преданным поклонникам ее снимок. На фото девочка запечатлена на берегу моря, она подняла голову вверх и нежится на солнце. Кадры были сделаны так, что лица Анастасии не видно. В комментарии Кристина Асмус написала, что отпуск пришлось прервать и срочно отправиться в Москву.
Звезда телесериала "Интерны" сообщила, что публикует фото уже со съемок в столице России. Подписчики актрисы написали много комплиментов ей и Анастасии. Многие отметили, что девочка все больше становится похожа на знаменитую мать. Всего за несколько часов пост набрал более 50 тысяч отметок "Мне нравится".
Недавно Кристина Асмус со своей наследницей Анастасией отправилась на отдых в Сочи. Актриса не часто публикует фотографии своей дочери в социальных сетях. Но несколько часов назад она показала преданным поклонникам ее снимок. На фото девочка запечатлена на берегу моря, она подняла голову вверх и нежится на солнце. Кадры были сделаны так, что лица Анастасии не видно. В комментарии Кристина Асмус написала, что отпуск пришлось прервать и срочно отправиться в Москву.
Звезда телесериала "Интерны" сообщила, что публикует фото уже со съемок в столице России. Подписчики актрисы написали много комплиментов ей и Анастасии. Многие отметили, что девочка все больше становится похожа на знаменитую мать. Всего за несколько часов пост набрал более 50 тысяч отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30