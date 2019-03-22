Кристина Асмус поделилась снимками прогулки с дочерью в Сочи

Недавно Кристина Асмус со своей наследницей Анастасией отправилась на отдых в Сочи. Актриса не часто публикует фотографии своей дочери в социальных сетях. Но несколько часов назад она показала преданным поклонникам ее снимок. На фото девочка запечатлена на берегу моря, она подняла голову вверх и нежится на солнце. Кадры были сделаны так, что лица Анастасии не видно. В комментарии Кристина Асмус написала, что отпуск пришлось прервать и срочно отправиться в Москву.Звезда телесериала "Интерны" сообщила, что публикует фото уже со съемок в столице России. Подписчики актрисы написали много комплиментов ей и Анастасии. Многие отметили, что девочка все больше становится похожа на знаменитую мать. Всего за несколько часов пост набрал более 50 тысяч отметок "Мне нравится".