Евгений Алдонин примет участие в «Кубке легенд» в Китае



Принимаю участие в "Football Legend Cup" в Китае.

Сегодня игры со сборной Китая и Испании.



Найдёте меня и мою команду в списках?

Кто любимый игрок из участников? #IFDA pic.twitter.com/rQfwpUKPBr — ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 22 марта 2019 г.

Об этом рассказал другой российский футболист Руслан Нигматуллин. На своей странице в Twitter он опубликовал анонс мероприятия. В нем примут участие 6 команд: сборные Франции, Бразилии, Испании, Китая и Италии, а также «Команда звезд». Именно в составе последней выступят 3 российских футболиста: Евгений Алдонин, Руслан Нигматуллин и Дмитрий Булыкин. Кроме них в «Команде звезд» окажутся такие знаменитые мировые исполнители как: Луиш Фигу, Деян Станкович, Габриэль Батистута, Марио Йепес и Яри Литманен. 22 марта эта команда сыграет со сборными Испании и Китая. Сам «Кубок легенд» продлится до 24 числа.Подписчики Руслана Нигматуллина поинтересовались у футболиста, каким образом три россиянина попали в этот состав наравне со звездами мирового масштаба. В ответ он пошутил и заявил: «Мы все купили».Напомним, 21 марта Евгений Алдонин, второй муж певицы Юлии Началовой, присутствовал на похоронах артистки, проходящих на Троекуровском кладбище. Почтить память исполнительницы приехали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Юлия Началова умерла 16 марта, причиной смерти оказался сепсис. С 11 числа певица находилась в медикаментозной коме, из которой так и не вышла.