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Евгений Алдонин примет участие в «Кубке легенд» в Китае

Футболист ФБ «Зоркий» Евгений Алдонин в Китае примет участие в «Кубке легенд». Соревнования начнутся на следующий день после похорон его бывшей жены, певицы Юлии Началовой.
Евгений Алдонин примет участие в «Кубке легенд» в Китае

Об этом рассказал другой российский футболист Руслан Нигматуллин. На своей странице в Twitter он опубликовал анонс мероприятия. В нем примут участие 6 команд: сборные Франции, Бразилии, Испании, Китая и Италии, а также «Команда звезд». Именно в составе последней выступят 3 российских футболиста: Евгений Алдонин, Руслан Нигматуллин и Дмитрий Булыкин. Кроме них в «Команде звезд» окажутся такие знаменитые мировые исполнители как: Луиш Фигу, Деян Станкович, Габриэль Батистута, Марио Йепес и Яри Литманен. 22 марта эта команда сыграет со сборными Испании и Китая. Сам «Кубок легенд» продлится до 24 числа.

Подписчики Руслана Нигматуллина поинтересовались у футболиста, каким образом три россиянина попали в этот состав наравне со звездами мирового масштаба. В ответ он пошутил и заявил: «Мы все купили».

Напомним, 21 марта Евгений Алдонин, второй муж певицы Юлии Началовой, присутствовал на похоронах артистки, проходящих на Троекуровском кладбище. Почтить память исполнительницы приехали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Юлия Началова умерла 16 марта, причиной смерти оказался сепсис. С 11 числа певица находилась в медикаментозной коме, из которой так и не вышла.



 
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Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:24

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