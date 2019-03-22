Максим Виторган после расставания с Ксенией Собчак остался в хорошей форме





Старшая дочь актёра Максима Виторгана поделилась с подписчиками своего микроблога в Instagram новым снимком с отцом и братом. На кадре дети знаменитости позируют в синих халатах, а сам он запечатлён на заднем фоне в одних лишь шортах. Внимательно рассмотрев обнажённый торс Максима Виторгана, поклонники пришли к выводу, что после расставания с Ксенией Собчак он всё же остался в хорошей форме.Фанаты тут же предположили, что Максим Виторган не отстанет от супруги, и в скором времени обзаведётся новой партнёршей, которая по достоинству оценит его не только как мужчину, но и человека.