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Максим Виторган после расставания с Ксенией Собчак остался в хорошей форме

Известный актёр Максим Виторган после расставания с Ксенией Собчак остался в хорошей форме. Об этом заявили поклонники, увидев его обнажённый торс на новом снимке в профиле старшей дочери Полины.

Максим Виторган после расставания с Ксенией Собчак остался в хорошей форме


Старшая дочь актёра Максима Виторгана поделилась с подписчиками своего микроблога в Instagram новым снимком с отцом и братом. На кадре дети знаменитости позируют в синих халатах, а сам он запечатлён на заднем фоне в одних лишь шортах. Внимательно рассмотрев обнажённый торс Максима Виторгана, поклонники пришли к выводу, что после расставания с Ксенией Собчак он всё же остался в хорошей форме.

Максим Виторган после расставания с Ксенией Собчак остался в хорошей форме


Фанаты тут же предположили, что Максим Виторган не отстанет от супруги, и в скором времени обзаведётся новой партнёршей, которая по достоинству оценит его не только как мужчину, но и человека.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:40

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