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Юлия Савичева рассказала о своих впечатлениях от первой поездки во Францию

Популярная исполнительница Юлия Савичева недавно опубликовала в Instagram снимок, где ей всего 17 лет. Артистка, запечатленная на одной из улиц Франции, решила рассказать поклонникам о своих впечатлениях от первой поездки в эту «изысканную» страну.

Юлия Савичева рассказала о своих впечатлениях от первой поездки во Францию

В аккаунте певица показала редкий кадр, где она позирует с багетом во время прогулки по французским улицам. Юлия Савичева поделилась своими воспоминаниями от путешествия с поклонниками. Франция стала первой страной, которую звезда посетила за границей. Оказавшись в аэропорту, исполнительница была очень удивлена, увидев таких вроде-бы похожих на россиян, но в то же время других людей. Юной артистке казалось, что она смотрит фильм.

Она призналась, что «потеряла дар речи», когда впервые увидела Канны. Звезду восхитили удивительной красоты архитектура города, чистые улицы и тротуары, иностранная речь и шикарные отели. Савичева отметила, что три дня не могла прийти в себя. В Монте-Карло поп-дива попробовала знаменитый луковый суп, а в Париже любовалась Эйфелевой башней.

По словам певицы, она высоко оценила местную выпечку, десерты и сыры, несмотря на то, что некоторые из них источали такой «аромат», будто внутри «скончалась мышь». Артистка вспоминает и не совсем приятные ощущения, вызванные употреблением французского деликатеса – устриц. Звезда отметила, что в тот момент у нее было такое чувство, «что рот полон соплей». Юлия Савичева осталась довольна своим визитом во Францию и очень удивлялась, почему жительницам этой страны удается быть стройными, постоянно употребляя багеты, сыры и круассаны.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:16

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