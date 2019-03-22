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Зрители «Дом-2» настаивают на лишении Ольги Рапунцель родительских прав

Зрители телестройки «Дом-2» настаивают на том, что Ольгу Рапунцель необходимо срочно лишать родительских прав. Девушка продолжает вести себя неадекватно даже в присутствии маленькой Василисы, вырывая её из рук Дмитрия Дмитренко.

Зрители «Дом-2» настаивают на лишении Ольги Рапунцель родительских прав


В недавнем эфире Ольга Рапунцель в очередной раз доказала многочисленной публике, что она не в состоянии справляться со своими материнскими обязанностями по нормальному воспитанию дочери. В то время, пока Дмитрий Дмитренко спокойно кормил малышку в комнате, молодая мать вся в слезах схватила жующую девочку на руки и унесла от отца, не дав даже ей доесть.

Зрители «Дом-2» настаивают на лишении Ольги Рапунцель родительских прав


Даже с ребёнком на руках проектантка не успокоилась и продолжила рыдать на глазах у Василисы. После такого зрители забили тревогу, требуя лишить Ольгу Рапунцель родительских прав и совсем не подпускать её к малышке, ведь истеричность и психические расстройства легко могут передаться от матери к ребёнку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:26

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