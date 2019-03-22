Ольга Серябкина написала свой последний трек в машине
На странице своего Instagram Ольга Серябкина пожаловалась фанатам на то, что проводит много времени в разъездах. Также исполнительница сообщила, что свой последний трек она написала в машине.
Ольга Серябкина часто делает публикации в социальных сетях. Она рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Недавно на странице в Instagram певица показала поклонникам несколько снимков сделанных в машине. Исполнительница написала, что много времени проводит в путешествиях и машина стала для нее не просто средством передвижения. Она сообщила, что именно в автомобиле она написала свой последний трек, который войдет в ее новый альбом. При этом она не уточнила, какой именно.
В конце знаменитость поинтересовалась у своих подписчиков, что они любят делать, когда находятся в пути. Фанаты написали огромное количество комментариев. Некоторые признались, что в дороге слушают ее песни. Другие рассказали истории, которые с ними произошли. За весьма короткий промежуток времени новый пост Ольги Серябкиной набрал более 104 000 лайков.
Ольга Серябкина часто делает публикации в социальных сетях. Она рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Недавно на странице в Instagram певица показала поклонникам несколько снимков сделанных в машине. Исполнительница написала, что много времени проводит в путешествиях и машина стала для нее не просто средством передвижения. Она сообщила, что именно в автомобиле она написала свой последний трек, который войдет в ее новый альбом. При этом она не уточнила, какой именно.
В конце знаменитость поинтересовалась у своих подписчиков, что они любят делать, когда находятся в пути. Фанаты написали огромное количество комментариев. Некоторые признались, что в дороге слушают ее песни. Другие рассказали истории, которые с ними произошли. За весьма короткий промежуток времени новый пост Ольги Серябкиной набрал более 104 000 лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:20