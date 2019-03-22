Алёна Рапунцель готова сделать тест ДНК, чтобы через суд добиться алиментов от Ильи Яббарова





Алёна Рапунцель уже подтвердила, что ушла с телестройки «Дом-2» окончательно, а причиной тому стало появление ребёнка. Молодая мать считает, что малыш не должен расти в атмосфере постоянных скандалов, интриг и грязи. Теперь же перед экс-участницей телестройки встал другой вопрос — как остаться в Москве, но при этом не нуждаться ни в чём.Алёна Рапунцель призналась, что на первое время у неё есть сбережения со времён участия в проекте. Кроме того, заработок на рекламе у неё тоже неплохой, а в будущем она надеется на алименты от Ильи Яббарова. Сначала девушка планирует договориться с мужчиной об определённой сумме выплат, но если он откажется, то девушка готова сделать тест ДНК, чтобы отправиться с результатами в суд.