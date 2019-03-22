АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Алёна Рапунцель готова сделать тест ДНК, чтобы через суд добиться алиментов от Ильи Яббарова

Алёна Рапунцель заявила о готовности сделать тест ДНК, чтобы заставить Илью Яббарова через суд платить алименты. Несмотря на решительный настрой, молодая мать всё ещё надеется договориться о выплатах с бывшим возлюбленным без помощи адвокатов.

Алёна Рапунцель готова сделать тест ДНК, чтобы через суд добиться алиментов от Ильи Яббарова


Алёна Рапунцель уже подтвердила, что ушла с телестройки «Дом-2» окончательно, а причиной тому стало появление ребёнка. Молодая мать считает, что малыш не должен расти в атмосфере постоянных скандалов, интриг и грязи. Теперь же перед экс-участницей телестройки встал другой вопрос — как остаться в Москве, но при этом не нуждаться ни в чём.

Алёна Рапунцель готова сделать тест ДНК, чтобы через суд добиться алиментов от Ильи Яббарова


Алёна Рапунцель призналась, что на первое время у неё есть сбережения со времён участия в проекте. Кроме того, заработок на рекламе у неё тоже неплохой, а в будущем она надеется на алименты от Ильи Яббарова. Сначала девушка планирует договориться с мужчиной об определённой сумме выплат, но если он откажется, то девушка готова сделать тест ДНК, чтобы отправиться с результатами в суд.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дом-2» настаивают на лишении
Ольга Серябкина написала свой последний
Алёна Рапунцель готова сделать тест
Суд не признал Тимура Еремеева сыном
Появилось доказательство фиктивности
Обнаружен опасный тип ожирения без
Дилеры зафиксировали ажиотажный спрос
Презентован новый кроссовер Porsche
Избранник подарил Анастасии Волочковой
«Фирменный хоя-гушт»: Жасмин предложила
Милена Безбородова закатила истерику
В Воронежской области найдено
Светлана Лобода в блестящем платье с
Экс-помощник Елизаветы II рассказал о
Юля Волкова намекнула на участие в
Иосиф Оганесян заговорил о
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Обновление гардероба беременной Меган
Ольга Бузова в день похорон Юлии
Брат Алёны Водонаевой готовится стать
Жители Монголии считают кошек самыми
Андрей Малахов встретил на перевале
Регину Тодоренко привлекает стиль жизни
Особняк Ксении Бородиной за 18 млн
Наташу Королеву раскритиковали за
Жестокое обращение с детьми меняет их
Избранница Романа Гриценко заявила, что
Участники и ведущие «Дом-2» в детстве
Венгрия и Россия договорились о
Александра Черно и Иосиф Оганесян пока
Просмотреть все новости