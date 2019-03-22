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Разин заинтриговал поклонников необычной рекламой своего нового отеля в Сочи

Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин недавно заинтриговал поклонников необычной рекламой своего нового отеля, расположенного в Сочи. Знаменитость опубликовал в Instagram пост, где рядом с загорающими девушками отдыхает свинья, намекая, что красавицы выбрали неправильное место для отдыха.

Разин заинтриговал поклонников необычной рекламой своего нового отеля в Сочи

Андрей Разин в комментарии к черно-белому снимку, с запечатленными на поле лежащими девушками в купальниках на поле со свиньей, отметил, что не понимает представительниц прекрасного пола, которые проводят отдых в городах. Он предлагает подписчицам посетить его отель «Разин» и насладиться шикарным отдыхом.

Продюсер похвастался бассейном на крыше комплекса и заявил, что от гостиницы до моря – десять минут ходьбы. «Поэтому приглашаю всех в отель «Разин» в городе Сочи на улице Учительской, 15. И очень важно: бросайте загорать в городе, загорайте у меня!», - написал культурный деятель.

Свой отель, расположенный в километре от Черного моря, продюсер построил несколько лет назад. Для этого ему понадобилось потратить немало финансов и теперь предприниматель Андрей Разин делает все возможное, чтобы покрыть расходы и отбить инвестиции. «Детище» Разина имеет свою исключительную особенность: на всех этажах отеля есть экспозиция, посвященная «Ласковому маю», включая вещи участников группы, а на шестом этаже находится номер Юры Шатунова, который может снять любой посетитель.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:46

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