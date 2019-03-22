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Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами за 25 млн рублей

Роскомнадзор разместил заказ на систему автоматического контроля за работой поисковиков, частных приватных сетей (VPN), прокси-сервисов и анонимайзеров. На эти нужды ведомство выделило 25 млн рублей.
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами за 25 млн рублей

Такая информация появилась на сайте Госзакупок. Согласно ей, подведомство Роскомнадзора «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), хочет найти заказчика, который к декабрю 2019 года разработает систему автоматического контроля за исполнением закона о блокировки сайтов. В документе указана начальная стоимость проекта – 25 млн рублей.

Сейчас контроль происходит в ручном режиме. Роскомнадзор отправляет в ГРЧЦ запрос, специалисты подведомства самостоятельно изучают данный вопрос, а затем отправляют назад свой ответ. Такая система имеет несколько серьезных недостатков: медлительность и высокие затраты на оплату труда персонала.

ГРЧЦ хочет уйти от этого и использовать автоматический метод проверки. Для этого необходимо создать программу, способную самостоятельно проверять выполнение блокировки тех или иных ресурсов, в том числе изучать будут поисковые системы, VPN- и прокси-сервисы, а также анонимайзеры.

Эксперты скептически отреагировали на эту новость. Они отмечают, создание такой автоматической системы не решит проблему раз и навсегда. Ее придется постоянно модернизировать и совершенствовать, иначе она очень быстро перестанет быть актуальной и эффективной.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:37

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