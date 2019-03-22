АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина

Тимур Еремеев, доказывавший родство со Спартаком Мишулиным, по решению суда, не приходится народному артисту сыном. Теперь любые заявления молодого актера на эту тему считаются незаконными.
Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина

Еремеев два года пытался доказать, что приходится Мишулину внебрачным сыном. Он не раз появлялся в различных ток-шоу и был уверен – тест ДНК обязательно подтвердит его родство с кинозвездой. Семья легендарного актера категорически отказывалась признавать Еремеева своим родственником. На днях близкие народного артиста получили официальное заключение, поставившее точку в конфликте. Согласно документу, представленному дочерью Мишулина Кариной, звезда «Отеля Элеон» - не сын Спартака Васильевича.

Как выяснилось, Еремеев не предъявлял результаты генетической экспертизы, и сам признал отсутствие доказательств его родственной связи со знаменитостью. Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу. Согласно постановлению, молодой актер не может называть себя наследником Мишулина и подобного рода заявления считаются незаконными.

Кроме Еремеева, родственником кинозвезды считает себя житель Твери. Он называет себя «внебрачным внуком» знаменитости и намерен претендовать на наследство звездного «деда». Суд по рассмотрению иска мужчины состоится 1 апреля 2019 года, но адвокаты семьи актера расценивают шансы - как нулевые.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дом-2» настаивают на лишении
Ольга Серябкина написала свой последний
Алёна Рапунцель готова сделать тест
Суд не признал Тимура Еремеева сыном
Появилось доказательство фиктивности
Обнаружен опасный тип ожирения без
Дилеры зафиксировали ажиотажный спрос
Презентован новый кроссовер Porsche
Избранник подарил Анастасии Волочковой
«Фирменный хоя-гушт»: Жасмин предложила
Милена Безбородова закатила истерику
В Воронежской области найдено
Светлана Лобода в блестящем платье с
Экс-помощник Елизаветы II рассказал о
Юля Волкова намекнула на участие в
Иосиф Оганесян заговорил о
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Обновление гардероба беременной Меган
Ольга Бузова в день похорон Юлии
Брат Алёны Водонаевой готовится стать
Жители Монголии считают кошек самыми
Андрей Малахов встретил на перевале
Регину Тодоренко привлекает стиль жизни
Особняк Ксении Бородиной за 18 млн
Наташу Королеву раскритиковали за
Жестокое обращение с детьми меняет их
Избранница Романа Гриценко заявила, что
Участники и ведущие «Дом-2» в детстве
Венгрия и Россия договорились о
Александра Черно и Иосиф Оганесян пока
Просмотреть все новости