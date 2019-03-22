Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина

Еремеев два года пытался доказать, что приходится Мишулину внебрачным сыном. Он не раз появлялся в различных ток-шоу и был уверен – тест ДНК обязательно подтвердит его родство с кинозвездой. Семья легендарного актера категорически отказывалась признавать Еремеева своим родственником. На днях близкие народного артиста получили официальное заключение, поставившее точку в конфликте. Согласно документу, представленному дочерью Мишулина Кариной, звезда «Отеля Элеон» - не сын Спартака Васильевича.Как выяснилось, Еремеев не предъявлял результаты генетической экспертизы, и сам признал отсутствие доказательств его родственной связи со знаменитостью. Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу. Согласно постановлению, молодой актер не может называть себя наследником Мишулина и подобного рода заявления считаются незаконными.Кроме Еремеева, родственником кинозвезды считает себя житель Твери. Он называет себя «внебрачным внуком» знаменитости и намерен претендовать на наследство звездного «деда». Суд по рассмотрению иска мужчины состоится 1 апреля 2019 года, но адвокаты семьи актера расценивают шансы - как нулевые.