Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина
Тимур Еремеев, доказывавший родство со Спартаком Мишулиным, по решению суда, не приходится народному артисту сыном. Теперь любые заявления молодого актера на эту тему считаются незаконными.
Еремеев два года пытался доказать, что приходится Мишулину внебрачным сыном. Он не раз появлялся в различных ток-шоу и был уверен – тест ДНК обязательно подтвердит его родство с кинозвездой. Семья легендарного актера категорически отказывалась признавать Еремеева своим родственником. На днях близкие народного артиста получили официальное заключение, поставившее точку в конфликте. Согласно документу, представленному дочерью Мишулина Кариной, звезда «Отеля Элеон» - не сын Спартака Васильевича.
Как выяснилось, Еремеев не предъявлял результаты генетической экспертизы, и сам признал отсутствие доказательств его родственной связи со знаменитостью. Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу. Согласно постановлению, молодой актер не может называть себя наследником Мишулина и подобного рода заявления считаются незаконными.
Кроме Еремеева, родственником кинозвезды считает себя житель Твери. Он называет себя «внебрачным внуком» знаменитости и намерен претендовать на наследство звездного «деда». Суд по рассмотрению иска мужчины состоится 1 апреля 2019 года, но адвокаты семьи актера расценивают шансы - как нулевые.
Еремеев два года пытался доказать, что приходится Мишулину внебрачным сыном. Он не раз появлялся в различных ток-шоу и был уверен – тест ДНК обязательно подтвердит его родство с кинозвездой. Семья легендарного актера категорически отказывалась признавать Еремеева своим родственником. На днях близкие народного артиста получили официальное заключение, поставившее точку в конфликте. Согласно документу, представленному дочерью Мишулина Кариной, звезда «Отеля Элеон» - не сын Спартака Васильевича.
Как выяснилось, Еремеев не предъявлял результаты генетической экспертизы, и сам признал отсутствие доказательств его родственной связи со знаменитостью. Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу. Согласно постановлению, молодой актер не может называть себя наследником Мишулина и подобного рода заявления считаются незаконными.
Кроме Еремеева, родственником кинозвезды считает себя житель Твери. Он называет себя «внебрачным внуком» знаменитости и намерен претендовать на наследство звездного «деда». Суд по рассмотрению иска мужчины состоится 1 апреля 2019 года, но адвокаты семьи актера расценивают шансы - как нулевые.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:07