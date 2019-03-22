Эксперты Роскачества дали несколько советов по хранению зимних вещей летом





Специалисты посоветовали стирать вязаные предметы гардероба в деликатном режиме с использованием мячиков. Верхнюю одежду и теплые платья стоит хранить на вешалках, воспользовавшись специальными мешками от пыли. Что касается пуховиков, то для них стоит приобрести вакуумные пакеты, а вот меховые изделия необходимо хранить в чехле и иногда проветривать так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Другие зимние предметы гардероба эксперты Роскачества советуют постирать и разложить так, чтобы тяжелые вещи оказались внизу.Обувь для зимнего периода необходимо хранить в коробках или использовать специальные вешалки. Чтобы она не стала влажной, необходимо внутрь положить пакетик с силикагелем или мешочек с пищевой содой. Также специалисты напомнили, что в шкафу обязательно должны присутствовать саше, которые защитят одежду от моли.