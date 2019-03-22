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Обнаружен опасный тип ожирения без внешних признаков

Американскими учёными обнаружен опаснейший тип ожирения, не имеющий внешних признаков. Лишний жир влияет на работу внутренних органов и метаболизм.
Обнаружен опасный тип ожирения без внешних признаков

Институт Скриппса проверил 2500 американцев, страдающих ожирением, и выявил самый опасный его тип. Пациентам измеряли уровень метаболитов, которые регулируют обмен веществ: глюкозу и мочевую кислоту. За здоровьем людей наблюдали в реальном времени, а некоторые лица дольше десятилетия стояли на учёте у врачей.

С избыточным весом неизбежно растут холестерин и липиды. Концентрация гормонов, углеводов и белков меняется, отражаясь на выработке энергии.

Если жир скапливается в области живота, это может вызвать диабет и сердечные болезни. Самым опасным в данном типе ожирения является обволакивание внутренних органов, например печени. Из-за жира они не могут нормально работать, что приводит к опасным заболеваниям, иногда с летальным исходом.

В некоторых случаях, как узнали учёные, есть без меры людей заставляет генетическая мутация. Из-за меланокортина 4 (MC4R) они не контролируют свой аппетит и набирают лишние килограммы.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:00

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