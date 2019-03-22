Обнаружен опасный тип ожирения без внешних признаков





Институт Скриппса проверил 2500 американцев, страдающих ожирением, и выявил самый опасный его тип. Пациентам измеряли уровень метаболитов, которые регулируют обмен веществ: глюкозу и мочевую кислоту. За здоровьем людей наблюдали в реальном времени, а некоторые лица дольше десятилетия стояли на учёте у врачей.С избыточным весом неизбежно растут холестерин и липиды. Концентрация гормонов, углеводов и белков меняется, отражаясь на выработке энергии.Если жир скапливается в области живота, это может вызвать диабет и сердечные болезни. Самым опасным в данном типе ожирения является обволакивание внутренних органов, например печени. Из-за жира они не могут нормально работать, что приводит к опасным заболеваниям, иногда с летальным исходом.В некоторых случаях, как узнали учёные, есть без меры людей заставляет генетическая мутация. Из-за меланокортина 4 (MC4R) они не контролируют свой аппетит и набирают лишние килограммы.