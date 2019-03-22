Дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на новые Hyundai Sonata





На данный момент новинка продаётся только на территории Южной Кореи. В планах производителя – реализовать в этом году на местном авторынке как минимум 70 000 таких Hyundai Sonata. Они комплектуются 2-литровыми «атмосферниками» SmartStream с системой CVVD, что обеспечивает машинам мощность в 160 «лошадей». Летом в продаже появятся: версия с 1,6-литровым турбодвигателем и две гибридные модели Sonata – Hybrid и Plug-In Hybrid (их можно будет заряжать от обычной электросети).Стоимость базовой комплектации новой Hyundai Sonata – 20,7 тысячи долларов. На авторынке РФ данные модели появятся к августу этого года.