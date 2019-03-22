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Дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на новые Hyundai Sonata

Накануне, 21 марта, южнокорейский производитель автомобилей Hyundai Motor объявил о старте продаж седанов Sonata нового поколения. К настоящему дню дилеры компании уже зафиксировали ажиотажный спрос на автомодели – свыше 12 000 предоплаченных заказов.
Дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на новые Hyundai Sonata

На данный момент новинка продаётся только на территории Южной Кореи. В планах производителя – реализовать в этом году на местном авторынке как минимум 70 000 таких Hyundai Sonata. Они комплектуются 2-литровыми «атмосферниками» SmartStream с системой CVVD, что обеспечивает машинам мощность в 160 «лошадей». Летом в продаже появятся: версия с 1,6-литровым турбодвигателем и две гибридные модели Sonata – Hybrid и Plug-In Hybrid (их можно будет заряжать от обычной электросети).

Стоимость базовой комплектации новой Hyundai Sonata – 20,7 тысячи долларов. На авторынке РФ данные модели появятся к августу этого года.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:55

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