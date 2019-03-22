Милена Безбородова закатила истерику из-за отъезда Алексея Безуса на Поляну без неё





Милена Безбородова и Алексей Безус уже давно наслаждаются жизнью на островах, но недавно руководство приняло решение отправить молодых людей снова на Поляну. Несмотря на огорчение, пара уже настроилась на отъезд, но в последний момент оказалось, что улетает с Острова любви только парень, а вот для девушки билет не купили.Расстроенная Милена Безбородова закатила истерику, когда узнала, что Алексей Безус не отказался улетать один, а потому попробовала помешать ему собрать вещи. Девушка в слезах ворвалась в комнату, надеясь отговорить возлюбленного от поездки, а также пыталась отобрать у него вещи, чтобы тот просто опоздал на самолёт.Зрители считают, что руководство телестройки таким образом решило поднять рейтинги, ведь знает, что истерики в эфире всегда вызывают реакцию у зрителей. Кроме того, поклонники уже негативно настроены против Алексея Безуса, считая, что он должен был поддержать возлюбленную и отказаться улетать один.