АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Милена Безбородова закатила истерику из-за отъезда Алексея Безуса на Поляну без неё

Участница проекта «Дом-2» Милена Безбородова закатила истерику из-за отъезда Алексея Безуса на Поляну без неё. Девушка в слезах пыталась помешать возлюбленному собирать вещи, надеясь задержать его, чтобы тот опоздал на самолёт.

Милена Безбородова закатила истерику из-за отъезда Алексея Безуса на Поляну без неё


Милена Безбородова и Алексей Безус уже давно наслаждаются жизнью на островах, но недавно руководство приняло решение отправить молодых людей снова на Поляну. Несмотря на огорчение, пара уже настроилась на отъезд, но в последний момент оказалось, что улетает с Острова любви только парень, а вот для девушки билет не купили.

Милена Безбородова закатила истерику из-за отъезда Алексея Безуса на Поляну без неё


Расстроенная Милена Безбородова закатила истерику, когда узнала, что Алексей Безус не отказался улетать один, а потому попробовала помешать ему собрать вещи. Девушка в слезах ворвалась в комнату, надеясь отговорить возлюбленного от поездки, а также пыталась отобрать у него вещи, чтобы тот просто опоздал на самолёт.

Милена Безбородова закатила истерику из-за отъезда Алексея Безуса на Поляну без неё


Зрители считают, что руководство телестройки таким образом решило поднять рейтинги, ведь знает, что истерики в эфире всегда вызывают реакцию у зрителей. Кроме того, поклонники уже негативно настроены против Алексея Безуса, считая, что он должен был поддержать возлюбленную и отказаться улетать один.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дом-2» настаивают на лишении
Ольга Серябкина написала свой последний
Алёна Рапунцель готова сделать тест
Суд не признал Тимура Еремеева сыном
Появилось доказательство фиктивности
Обнаружен опасный тип ожирения без
Дилеры зафиксировали ажиотажный спрос
Презентован новый кроссовер Porsche
Избранник подарил Анастасии Волочковой
«Фирменный хоя-гушт»: Жасмин предложила
Милена Безбородова закатила истерику
В Воронежской области найдено
Светлана Лобода в блестящем платье с
Экс-помощник Елизаветы II рассказал о
Юля Волкова намекнула на участие в
Иосиф Оганесян заговорил о
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Обновление гардероба беременной Меган
Ольга Бузова в день похорон Юлии
Брат Алёны Водонаевой готовится стать
Жители Монголии считают кошек самыми
Андрей Малахов встретил на перевале
Регину Тодоренко привлекает стиль жизни
Особняк Ксении Бородиной за 18 млн
Наташу Королеву раскритиковали за
Жестокое обращение с детьми меняет их
Избранница Романа Гриценко заявила, что
Участники и ведущие «Дом-2» в детстве
Венгрия и Россия договорились о
Александра Черно и Иосиф Оганесян пока
Просмотреть все новости