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«Фирменный хоя-гушт»: Жасмин предложила попробовать кошерное еврейское блюдо от бабушки Сары

Сара Львовна Шор, известная как певица Жасмин, никогда не скрывала своих еврейских корней. Знаменитость предложила подписчикам личного Instagram-аккаунта попробовать кошерное блюдо - фирменный хоя-гушт от бабушки.
«Фирменный хоя-гушт»: Жасмин предложила попробовать кошерное еврейское блюдо от бабушки Сары

В микроблоге артистка обнародовала фото скромно улыбающейся родственницы, позирующей за столом, где стоит форма с загадочным деликатесом. Хоя-гушт горские евреи считают своим традиционным блюдом и готовят его к особым торжествам. Видимо, таким значимым событием для бабушки Жасмин, является приезд знаменитой внучки. Родственница решила побаловать дорогую гостью этим кошерным лакомством.

Название блюда происходит от названия входящих в его состав ингредиентов: «хоя» - мясо, «гушт» - яйца. Певица похвасталась деликатесом, приготовленным для нее бабушкой Сарой, и предложила поклонникам попробовать его.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:30

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