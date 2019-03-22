«Фирменный хоя-гушт»: Жасмин предложила попробовать кошерное еврейское блюдо от бабушки Сары

В микроблоге артистка обнародовала фото скромно улыбающейся родственницы, позирующей за столом, где стоит форма с загадочным деликатесом. Хоя-гушт горские евреи считают своим традиционным блюдом и готовят его к особым торжествам. Видимо, таким значимым событием для бабушки Жасмин, является приезд знаменитой внучки. Родственница решила побаловать дорогую гостью этим кошерным лакомством.Название блюда происходит от названия входящих в его состав ингредиентов: «хоя» - мясо, «гушт» - яйца. Певица похвасталась деликатесом, приготовленным для нее бабушкой Сарой, и предложила поклонникам попробовать его.