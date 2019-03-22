В Воронежской области найдено уникальное ребро мамонта с наконечником стрелы





Российские археологи сообщили, что в прошлом году на раскопках "Костенки 14" каменного века под Воронежем нашлось ребро мамонта. В нём застряла часть стрелы, сделанной из бивня другого животного. Поскольку данные учёных указывают, что мамонт жил 40 тысяч лет до нашей эры, убившие его охотники относятся к первой волне Homo sapiens sapiens, населившей Европу.Исследователи отмечают: нашли фрагмент кости случайно, когда после дождя стенки раскопа зачищали. Если бы срез был на сантиметр глубже или, наоборот, меньше, ребро бы попросту не заметили. То, как воткнута в него стрела, даёт основание предположить, что поверженного мамонта добивали.Такие свидетельства охоты каменного века считаются очень редкими и уникальными. Каждую находку археологи рассматривают индивидуально и считают источником большого массива исторической информации.