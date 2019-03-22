Иосиф Оганесян заговорил о необходимости соблюдать субординацию на проекте «Дом-2»





После вчерашнего инцидента на лобном месте, зрители «Дома-2» активно обсуждают будущие отношения между Ольгой Бузовой и Ириной Пинчук. Ведущая, решившая в очередной раз пристыдить и унизить участницу перед коллегами, неожиданно получила от той ответ в грубой форме, а позже и вовсе расплакалась и покинула лобное.После случившегося о необходимости соблюдать субординацию на проекте вдруг заговорил Иосиф Оганесян. Молодой человек искренне возмущён тем, что участница позволяет себе «тыкать» ведущей, осуждать её поведение и так откровенно хамить. Не всем зрителям понравилось замечание супруга Саши Черно, ведь он и сам периодически защищает перед коллегами свою жену, часто забывающую о самом понятии субординации.