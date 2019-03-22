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Иосиф Оганесян заговорил о необходимости соблюдать субординацию на проекте «Дом-2»

Участник телестройки «Дом-2» Иосиф Оганесян заговорил о необходимости соблюдения субординации на проекте. Молодого человека возмутило поведение Ирины Пинчук на лобном месте, которая грубостью и резкими высказываниями довела до истерики Ольгу Бузову.

Иосиф Оганесян заговорил о необходимости соблюдать субординацию на проекте «Дом-2»


После вчерашнего инцидента на лобном месте, зрители «Дома-2» активно обсуждают будущие отношения между Ольгой Бузовой и Ириной Пинчук. Ведущая, решившая в очередной раз пристыдить и унизить участницу перед коллегами, неожиданно получила от той ответ в грубой форме, а позже и вовсе расплакалась и покинула лобное.

Иосиф Оганесян заговорил о необходимости соблюдать субординацию на проекте «Дом-2»


После случившегося о необходимости соблюдать субординацию на проекте вдруг заговорил Иосиф Оганесян. Молодой человек искренне возмущён тем, что участница позволяет себе «тыкать» ведущей, осуждать её поведение и так откровенно хамить. Не всем зрителям понравилось замечание супруга Саши Черно, ведь он и сам периодически защищает перед коллегами свою жену, часто забывающую о самом понятии субординации.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:02

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