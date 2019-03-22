Светлана Лобода в блестящем платье с глубоким декольте произвела фурор на премии BraVo

На сцене в Кремле Светлана Лобода появилась в эффектном наряде. Она надела лосины золотого цвета и блестящее платье с глубоким вырезом. Образ знаменитости дополнил макияж и несколько массивных колец. Певица исполнила хит под названием "SuperStar", за который получила премию "Песня года". Статуэтку знаменитости вручил американский рэп-исполнитель Тимбо Кинг.Светлана Лобода очень любит откровенные наряды, но ее выступление на премии BraVo произвело настоящий фурор. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса начали фотографироваться с исполнительницей, в числе которых был и Филипп Киркоров получивший награду в номинации "Певиц года". Преданные поклонники певицы тоже высоко оценили наряд своей любимицы и буквально засыпали ее комплиментами в соцсети Instagram.