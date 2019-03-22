Экс-помощник Елизаветы II рассказал о реакции британцев на baby shower Меган Маркл





Супруга принца Гарри очень удивила королевский двор, устроив вечеринку в честь появления будущего наследника. На мероприятие, состоявшееся в одном из шикарных отелей Нью-Йорка, Меган Маркл пригласила своих ближайших друзей. Согласно подсчетам, на проведение торжества ушло около 279 000 долларов. Как отметил экс-помощник королевы Великобритании, проведение детского праздника – очень по-американски. Британцы так не делают. По мнению помощника, все было чересчур с точки зрения расходов. Он заявил: герцогиня Сассекская – американка и все делает так, как заведено в США.Собеседник репортеров обратил внимание на то, что Маган Маркл вряд ли откажется от американских привычек – ей сложно понять британские реалии, где не принято сорить деньгами.