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Экс-помощник Елизаветы II рассказал о реакции британцев на baby shower Меган Маркл

Экс-помощник рассказал в одном из интервью о baby shower, проведенном Меган Маркл в Нью-Йорке в конце февраля. Представитель Букингемского дворца сообщил, что масштабная вечеринка вряд ли будет положительно оценена жителями Великобритании.

Экс-помощник Елизаветы II рассказал о реакции британцев на baby shower Меган Маркл

Супруга принца Гарри очень удивила королевский двор, устроив вечеринку в честь появления будущего наследника. На мероприятие, состоявшееся в одном из шикарных отелей Нью-Йорка, Меган Маркл пригласила своих ближайших друзей. Согласно подсчетам, на проведение торжества ушло около 279 000 долларов. Как отметил экс-помощник королевы Великобритании, проведение детского праздника – очень по-американски. Британцы так не делают. По мнению помощника, все было чересчур с точки зрения расходов. Он заявил: герцогиня Сассекская – американка и все делает так, как заведено в США.
Экс-помощник Елизаветы II рассказал о реакции британцев на baby shower Меган Маркл

Собеседник репортеров обратил внимание на то, что Маган Маркл вряд ли откажется от американских привычек – ей сложно понять британские реалии, где не принято сорить деньгами.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:09

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