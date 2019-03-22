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Брат Алёны Водонаевой готовится стать депутатом

Брат экс-звезды «Дома-2» Алёны Водонаевой готовится стать депутатом, обещая жителям Московской области создать новые возможности для развития. Сама знаменитость своём мнение о попытках родственника пробиться в политику не высказывает, стараясь держаться от подобных разговоров как можно дальше.

Брат Алёны Водонаевой готовится стать депутатом


Алёна Водонаева крайне редко упоминает своего брата Станислава, который, как выяснилось, намерен стать депутатом Одинцовского района Московской области. Мужчина активно продвигает себя в социальных сетях, отмечая, что занимается политической деятельностью уже порядка 10 лет, а потому точно знает, что необходимо для полноценного развития и вывода региона на новый уровень.

Брат Алёны Водонаевой готовится стать депутатом


Поклонники Алёны Водонаевой до сих пор так и не услышали от само звезды никаких слов в адрес готовящегося стать депутатом брата. Многие не исключают, что упоминать об этом в социальных сетях бывшая участница «Дома-2» не будет, ведь не хочет ни коим образом быть связанной с политикой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:50

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