Брат Алёны Водонаевой готовится стать депутатом





Алёна Водонаева крайне редко упоминает своего брата Станислава, который, как выяснилось, намерен стать депутатом Одинцовского района Московской области. Мужчина активно продвигает себя в социальных сетях, отмечая, что занимается политической деятельностью уже порядка 10 лет, а потому точно знает, что необходимо для полноценного развития и вывода региона на новый уровень.Поклонники Алёны Водонаевой до сих пор так и не услышали от само звезды никаких слов в адрес готовящегося стать депутатом брата. Многие не исключают, что упоминать об этом в социальных сетях бывшая участница «Дома-2» не будет, ведь не хочет ни коим образом быть связанной с политикой.