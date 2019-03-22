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Ольга Бузова в день похорон Юлии Началовой не стеснялась радоваться своим успехам

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова устроила пир в честь 15 миллионов поклонников в день похорон известнейшей певицы Юлии Началовой.

Ольга Бузова в день похорон Юлии Началовой не стеснялась радоваться своим успехам

По мнению многочисленных фоловеров, совсем скоро Ольга начнет терять подписчиков, а все из-за своих необдуманных поступков.

Мы уже сообщали, что накануне Бузова поблагодарила пользователей Instagram за то, что отныне на ее профиль подписано 15 млн. Некоторые фолловеры по-прежнему уверены, что большая часть подписок Ольги на самом деле «фальшивые», а если быть точнее «купленные боты», довольствоваться которыми звезде придется после того, как все «помашут ей ручкой».

Всех читателей очень возмутило то, что Бузова в день похорон популярной певицы, актрисы и телеведущей не постеснялась устроить себе вечеринку. Известно, что мероприятие прошло весьма скромно, ведь на пир Ольга пригласила только одну свою близкую подругу.

Ольга Бузова в день похорон Юлии Началовой не стеснялась радоваться своим успехам

Впрочем, этот факт все равно разгневал пользователей Сети. Один за другим фолловеры принялись буквально поливать Бузову грязью, указывая ей на то, что она «бессердечная» и такая же «фальшивая», как и ее подписчики. Некоторые подписчики Ольги даже вспомнили тот ее Stories, в котором ведущая «Дома-2» плакала, вспоминая ныне покойную Юлию Началову.

«Как ты могла? Вчера такой день был..», «А почему ты на похороны не пошла? Ты же так ревела на камеру, когда узнала, что Юля скончалась? Двуличная ты вот и все!», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:53

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