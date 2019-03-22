Юля Волкова намекнула на участие в «Ералаше»

Экс-солистка «Тату» пожелала 70-летнему худруку киножурнала счастья и здоровья и посоветовала имениннику никогда не говорить о возрасте, а продолжать удивлять публику своим творчеством. Артистка написала: «Сегодня мы на съемках всех победим».Эти слова Волковой обрадовали поклонников, предположивших, что она возвращается в «Ералаш». В некоторых выпусках тележурнала певица снималась, когда была еще школьницей. Многие считают, именно данный юмористический проект стал стартом звездной карьеры артистки.