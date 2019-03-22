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Юля Волкова намекнула на участие в «Ералаше»

Юля Волкова выразила свое восхищение талантом и человеческими качествами Бориса Грачевского, поздравив его с днем рождения. Певица опубликовала в Instagram-аккаунте совместное фото с создателем юмористического проекта и намекнула на участие в «Ералаше».
Юля Волкова намекнула на участие в «Ералаше»

Экс-солистка «Тату» пожелала 70-летнему худруку киножурнала счастья и здоровья и посоветовала имениннику никогда не говорить о возрасте, а продолжать удивлять публику своим творчеством. Артистка написала: «Сегодня мы на съемках всех победим».

Эти слова Волковой обрадовали поклонников, предположивших, что она возвращается в «Ералаш». В некоторых выпусках тележурнала певица снималась, когда была еще школьницей. Многие считают, именно данный юмористический проект стал стартом звездной карьеры артистки.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:05

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