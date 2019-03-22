Обновление гардероба беременной Меган Маркл обошлось в 650 тысяч долларов





Как удалось подсчитать, с тех пор, как стало известно о беременности жены принца Гарии, она 75 раз появлялась на публике в новых дорогостоящих нарядах. Например, на премии Географического общества герцогиня Сассекская появилась в платье за 13 тысяч долларов, а в Марокко для приема у посла она надела эксклюзивное платье от Dior за почти 120 тысяч долларов. Для благотворительного концерта The Royal Variety Performance Меган Маркл выбрала наряд от Safiyaa - 10 тысяч, а на прием к королю Мохаммеду VI возлюбленная принца Гарри предпочла надеть платье за 9 тысяч долларов.Изначально многие думали, что дизайнеры предоставляют бесплатно наряды для герцогини Сассекской. Но как объяснили в Кенсингтонском дворце, всем членам королевской семьи запрещается принимать подобные подарки.