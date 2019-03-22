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Обновление гардероба беременной Меган Маркл обошлось в 650 тысяч долларов

За жизнью беременной Меган Маркл пристально следит общественность, многие заметили, что гардероб возлюбленной принца Гарри был полностью обновлён. Сейчас стало известно, что на одежду герцогиня Сассекская потратила около 650 тысяч долларов.

Обновление гардероба беременной Меган Маркл обошлось в 650 тысяч долларов

Как удалось подсчитать, с тех пор, как стало известно о беременности жены принца Гарии, она 75 раз появлялась на публике в новых дорогостоящих нарядах. Например, на премии Географического общества герцогиня Сассекская появилась в платье за 13 тысяч долларов, а в Марокко для приема у посла она надела эксклюзивное платье от Dior за почти 120 тысяч долларов. Для благотворительного концерта The Royal Variety Performance Меган Маркл выбрала наряд от Safiyaa - 10 тысяч, а на прием к королю Мохаммеду VI возлюбленная принца Гарри предпочла надеть платье за 9 тысяч долларов.

Обновление гардероба беременной Меган Маркл обошлось в 650 тысяч долларов

Изначально многие думали, что дизайнеры предоставляют бесплатно наряды для герцогини Сассекской. Но как объяснили в Кенсингтонском дворце, всем членам королевской семьи запрещается принимать подобные подарки.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:55

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