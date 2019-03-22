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Особняк Ксении Бородиной за 18 млн рублей после ремонта стал ещё просторнее

Особняк Ксении Бородиной за 18 млн рублей после ремонта стал ещё просторнее и богаче. В Сети впервые появились детальные снимки того, как оформила свой дом изнутри ведущая «Дома-2».

Особняк Ксении Бородиной за 18 млн рублей после ремонта стал ещё просторнее


Ксения Бородина, несмотря на публичность, ранее не желала показывать фанатам свой дом изнутри, но на днях в Сети всё же появились свежие фотографии дизайна и внутренней отделки особняка за 18 млн рублей, который после ремонта стал в разы просторнее и уютнее. В дюплексе ведущей «Дома-2» три этажа с расположенными на них несколькими спальнями и санузлами.

Особняк Ксении Бородиной за 18 млн рублей после ремонта стал ещё просторнее


Отдельную комнату в доме обустроили и для Омара — сына Курбана Омарова, который проводит в звёздной семье много времени и часто остаётся у них ночевать. Кроме того, просторнее стала и кухня знаменитости, в которой расположился массивный обеденный стол для всей семьи и небольшая барная стойка.

Особняк Ксении Бородиной за 18 млн рублей после ремонта стал ещё просторнее


В интерьере особняка Ксении Бородиной за 18 млн рублей присутствуют множество элементов из мрамора, а также в основном преобладают серые тона, но это не делает дом менее уютным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:27

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