Особняк Ксении Бородиной за 18 млн рублей после ремонта стал ещё просторнее
Особняк Ксении Бородиной за 18 млн рублей после ремонта стал ещё просторнее и богаче. В Сети впервые появились детальные снимки того, как оформила свой дом изнутри ведущая «Дома-2».
Ксения Бородина, несмотря на публичность, ранее не желала показывать фанатам свой дом изнутри, но на днях в Сети всё же появились свежие фотографии дизайна и внутренней отделки особняка за 18 млн рублей, который после ремонта стал в разы просторнее и уютнее. В дюплексе ведущей «Дома-2» три этажа с расположенными на них несколькими спальнями и санузлами.
Отдельную комнату в доме обустроили и для Омара — сына Курбана Омарова, который проводит в звёздной семье много времени и часто остаётся у них ночевать. Кроме того, просторнее стала и кухня знаменитости, в которой расположился массивный обеденный стол для всей семьи и небольшая барная стойка.
В интерьере особняка Ксении Бородиной за 18 млн рублей присутствуют множество элементов из мрамора, а также в основном преобладают серые тона, но это не делает дом менее уютным.
Ксения Бородина, несмотря на публичность, ранее не желала показывать фанатам свой дом изнутри, но на днях в Сети всё же появились свежие фотографии дизайна и внутренней отделки особняка за 18 млн рублей, который после ремонта стал в разы просторнее и уютнее. В дюплексе ведущей «Дома-2» три этажа с расположенными на них несколькими спальнями и санузлами.
Отдельную комнату в доме обустроили и для Омара — сына Курбана Омарова, который проводит в звёздной семье много времени и часто остаётся у них ночевать. Кроме того, просторнее стала и кухня знаменитости, в которой расположился массивный обеденный стол для всей семьи и небольшая барная стойка.
В интерьере особняка Ксении Бородиной за 18 млн рублей присутствуют множество элементов из мрамора, а также в основном преобладают серые тона, но это не делает дом менее уютным.