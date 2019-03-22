Избранница Романа Гриценко заявила, что ей нравится такой типаж девушек, как Ирина Пинчук

«По внешности, она очень даже хороша! Мне нравится такой типаж девочек. А как человек.. я ее не знаю», - подчеркнула девушка.

По словам обворожительно шатенки, ей нравится такой типаж девушек, как Ирина. Наш ресурс уже сообщил о том, что Роман скоропостижно покинул реалити-шоу «Дом-2», после чего опубликовал у себя на страничке пост, в котором признался в любви девушке Жене.Несмотря на то, что страничка молодого человека на сегодняшний день закрыта, интернет-пользователям все-таки удалось отыскать профиль новой избранницы Гриценко. Сейчас, как выяснилось, к Евгении поступает очень много вопросов, которые касаются Пинчук и ее возможного участия в проекте.На некоторые из этих вопросов Женя решила ответить в прямом эфире. В социальных сетях уже появились минутные видеоролики, на которых запечатлено общении новой девушки Гриценко с подписчиками.По словам Евгении, Ирина ей может нравиться или не нравиться только по внешности.Нужно сказать, что некоторые фолловеры убеждены, что Жене стоит попробовать свои силы на реалити-шоу «Дом-2», так как считают девушку очень красивой и харизматичной. Впрочем, новая возлюбленная Гриценко отмечает, что на самом деле она не такая, ведь в Instagram она один человек, а в реальной жизни совсем другой.