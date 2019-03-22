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Избранница Романа Гриценко заявила, что ей нравится такой типаж девушек, как Ирина Пинчук

Новая возлюбленная Гриценко – Евгения поспешила дать оценку бывшей девушке Романа – Ирине Пинчук.

Избранница Романа Гриценко заявила, что ей нравится такой типаж девушек, как Ирина Пинчук

По словам обворожительно шатенки, ей нравится такой типаж девушек, как Ирина.

Наш ресурс уже сообщил о том, что Роман скоропостижно покинул реалити-шоу «Дом-2», после чего опубликовал у себя на страничке пост, в котором признался в любви девушке Жене.

Избранница Романа Гриценко заявила, что ей нравится такой типаж девушек, как Ирина Пинчук

Несмотря на то, что страничка молодого человека на сегодняшний день закрыта, интернет-пользователям все-таки удалось отыскать профиль новой избранницы Гриценко. Сейчас, как выяснилось, к Евгении поступает очень много вопросов, которые касаются Пинчук и ее возможного участия в проекте.

На некоторые из этих вопросов Женя решила ответить в прямом эфире. В социальных сетях уже появились минутные видеоролики, на которых запечатлено общении новой девушки Гриценко с подписчиками.

По словам Евгении, Ирина ей может нравиться или не нравиться только по внешности.

Избранница Романа Гриценко заявила, что ей нравится такой типаж девушек, как Ирина Пинчук

«По внешности, она очень даже хороша! Мне нравится такой типаж девочек. А как человек.. я ее не знаю», - подчеркнула девушка.

Нужно сказать, что некоторые фолловеры убеждены, что Жене стоит попробовать свои силы на реалити-шоу «Дом-2», так как считают девушку очень красивой и харизматичной. Впрочем, новая возлюбленная Гриценко отмечает, что на самом деле она не такая, ведь в Instagram она один человек, а в реальной жизни совсем другой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:15

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