Наташу Королеву раскритиковали за веселье на фоне похорон Юлии Началовой
Наташа Королева не приехала на похороны Юлии Началовой, а вскоре опубликовала видео веселья со своим подругами. Пользователи Сети обвинили певицу в равнодушии и лицемерии.
После горестного известия о смерти Началовой Наташа Королева, не раз выступавшая с ней на одной сцене, не могла поверить произошедшему. В память о покойной коллеге артистка опубликовала в своем Instagram-микроблоге видео их дуэта с романтической песней «Белая сирень». Однако на похоронах 38-летней певицы супруга Тарзана отсутствовала.
В это время Королева, судя по новому ролику в ее аккаунте, веселилась вместе с подругами. Знаменитость продемонстрировала, как компания катается на машине, слушая ее новый хит, который она исполнит 31 марта на концерте-вечеринке по поводу своего дня рождения.
Подписчикам поведение Королевой показалось странным. Многие обвинили звезду в безразличии к чужому горю и равнодушии. Однако преданные фанаты певицы порадовались за ее веселую компанию и заявили, мол, Началову очень жалко, но жизнь продолжается.
После горестного известия о смерти Началовой Наташа Королева, не раз выступавшая с ней на одной сцене, не могла поверить произошедшему. В память о покойной коллеге артистка опубликовала в своем Instagram-микроблоге видео их дуэта с романтической песней «Белая сирень». Однако на похоронах 38-летней певицы супруга Тарзана отсутствовала.
В это время Королева, судя по новому ролику в ее аккаунте, веселилась вместе с подругами. Знаменитость продемонстрировала, как компания катается на машине, слушая ее новый хит, который она исполнит 31 марта на концерте-вечеринке по поводу своего дня рождения.
Подписчикам поведение Королевой показалось странным. Многие обвинили звезду в безразличии к чужому горю и равнодушии. Однако преданные фанаты певицы порадовались за ее веселую компанию и заявили, мол, Началову очень жалко, но жизнь продолжается.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:24