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Участники и ведущие «Дом-2» в детстве

Детские фотографии самых ярких героев скандально-известной телестройки «Дом-2», за личной жизнью которых не перестают следить телезрители даже после того, как они ушли за ворота.

Участники и ведущие «Дом-2» в детстве

Не секрет, что в определенный момент многих поклонников реалити-шоу начинает интересовать, как же выглядели их любимчики в детстве. Ведь с возрастом внешность каждого человека меняется, становится куда грубее или же наоборот.

Виктория Боня

Участники и ведущие «Дом-2» в детстве

39-летняя телезнаменитость появилась на свет 27 ноября. Когда Виктории исполнилось 27 лет, она появилась в Периметре самого скандального шоу России. С первых дней нахождения на проекте Боня смогла привлечь к своей личности внимание. А пухлые губы, большие карие глаза и стройная фигура буквально сражала каждого мужчину наповал.

Ольга Бузова

Участники и ведущие «Дом-2» в детстве

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», ныне поющая телеведущая, так же никогда и ничем не отличалась от простых детей. Однако сейчас Ольга может с уверенностью назвать себя шикарной девушкой. При помощи различных косметических процедур Бузова изменила свою внешность, хотя по-прежнему это отрицает. Впрочем, в разы увеличенные губы сложно не заметить.

Алена Водонаева

Участники и ведущие «Дом-2» в детстве

Нужно сказать, что преданные поклонники Водонаевой были шокированы, когда увидели детские фотографии своей любимицы. По их словам, Алена было очень красивым ребенком и чем-то даже напоминает им куклу. А огромные темные глаза, красивый нос и губы по-прежнему соблазняют воздыхателей телезнаменитости.

Ксения Бородина

Участники и ведущие «Дом-2» в детстве

Известно, что Ксения всегда была «пухленькой», а родители называли будущую звезду «милый бублик». В те времена, когда на телеканале «ТНТ» только стартовал проект «Дом-2» Бородина не могла прихвастнуть идеальными формами.

Но сейчас все изменилось. Знаменитость не только похудела, увеличила грудь и принялась тщательно следить за своим внешним видом, но и даже написала специальную книгу со своими советами.

Рустам Солнцев

Участники и ведущие «Дом-2» в детстве

В детстве Солнцев мог похвастаться красивыми и густыми волосами, которые до недавнего времени Рустам вовсю демонстрировал на телестройке «Дом-2». Нужно сказать, что шоумен является одним из первых жителей проекта. Отметим, что герой реалити-шоу с раннего детства любил экспериментировать со своим внешним видом, чем занимается и сегодня.

Степан Меньщиков

Участники и ведущие «Дом-2» в детстве

На телепроекте «Дом-2» Меньщикова считали самым веселым и жизнерадостным молодым человеком. Оказывается, что с самого детства Степан демонстрировал родителям свои таланты, вполне вероятно, что именно поэтому отец и мать не противились, когда узнали, что их наследник хочет отправиться покорять Москву.

На сегодняшний день Степан ведет различные развлекательные мероприятия, в том числе свадьбы, дни рождения и корпоративы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:09

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