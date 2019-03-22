Регину Тодоренко привлекает стиль жизни парижских дам

Недавно Регина Тодоренко отдыхала со своим ребенком в Абу-Даби. На странице своего Instagram телеведущая опубликовала фото, на котором она запечатлена стоящей в море. В комментарии знаменитость решила поделиться с фанатами подробностями об отдыхе с наследниками. Регина Тодоренко сообщила, что так и не смогла увидеть город. Она рассказала, что побывала в парке аттракционов, но покаталась только на 3-х горках. Знаменитость спросила у фанатов, читали ли они «Французские дети не плюются едой». Автор книги утверждает, что девушки из Франции считают свободу ключевой составляющей своей жизни, и в декрете находятся около 3-х месяцев.Регина Тодоренко добавила, что ее привлекает стиль жизни парижских дам. Но при этом она не может понять, как француженки могут совмещать воспитание детей и работу. Пост ведущей понравился ее подписчикам и всего за несколько часов набрал более 257 тысяч лайков.