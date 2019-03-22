АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Регину Тодоренко привлекает стиль жизни парижских дам

В социальной сети Instagram Регина Тодоренко решила пообщаться с фанатами насчет отдыха с детьми. Также телеведущая сообщила, что ее привлекает стиль жизни парижских дам.

Регину Тодоренко привлекает стиль жизни парижских дам

Недавно Регина Тодоренко отдыхала со своим ребенком в Абу-Даби. На странице своего Instagram телеведущая опубликовала фото, на котором она запечатлена стоящей в море. В комментарии знаменитость решила поделиться с фанатами подробностями об отдыхе с наследниками. Регина Тодоренко сообщила, что так и не смогла увидеть город. Она рассказала, что побывала в парке аттракционов, но покаталась только на 3-х горках. Знаменитость спросила у фанатов, читали ли они «Французские дети не плюются едой». Автор книги утверждает, что девушки из Франции считают свободу ключевой составляющей своей жизни, и в декрете находятся около 3-х месяцев.

Регину Тодоренко привлекает стиль жизни парижских дам

Регина Тодоренко добавила, что ее привлекает стиль жизни парижских дам. Но при этом она не может понять, как француженки могут совмещать воспитание детей и работу. Пост ведущей понравился ее подписчикам и всего за несколько часов набрал более 257 тысяч лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновление гардероба беременной Меган
Ольга Бузова в день похорон Юлии
Брат Алёны Водонаевой готовится стать
Жители Монголии считают кошек самыми
Андрей Малахов встретил на перевале
Регину Тодоренко привлекает стиль жизни
Особняк Ксении Бородиной за 18 млн
Наташу Королеву раскритиковали за
Жестокое обращение с детьми меняет их
Избранница Романа Гриценко заявила, что
Участники и ведущие «Дом-2» в детстве
Венгрия и Россия договорились о
Александра Черно и Иосиф Оганесян пока
Елена Степаненко прятала от бывшего
Алла Пугачева отсутствовала на
Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали
Пенсионный фонд РФ: Двойную пенсию
Гоша Куценко сыграл огромную роль в
Лариса Удовиченко после похорон
Самца макаки дважды кастрировали для
Причины роста столичного индекса
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко
Эмилия Кларк перенесла инсульт
Анна Хилькевич предстала в образе
На праздновании своего дня рождения
«Сделали из траурной церемонии шоу»:
Анфиса Чехова отказалась от открытых
Александр Серов не верит в прощальные
«Оставили больного сына в коридоре»:
В блокчейн-смартфоне Finney появится
Просмотреть все новости