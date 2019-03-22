АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Елена Степаненко прятала от бывшего мужа 25 миллионов рублей

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал журналистам, что Елена Степаненко прятала от бывшего мужа «миллионы на счетах», обнаруженные судом. По словам юриста, народная артистка скрыла от юмориста около 25 миллионов рублей.
Елена Степаненко прятала от бывшего мужа 25 миллионов рублей

Представляющий интересы популярного артиста Жорин не стал скрывать: Хамовнический суд столицы получил необходимые сведения о суммах, находящихся в распоряжении Степаненко. Конкретный размер сокрытых денег адвокат не стал называть из-за банковской тайны. Экс-супруга комика и ее представитель не комментируют сложившуюся ситуацию.

Судебное заседание, посвященное разделу имущества бывшей супружеской пары должно пройти 22 марта. Как отметил Сергей Жорин, юмористам пока не удалось договориться ни по одному из 10 000 предметов, подлежащих дележу. Эксперт уточнил, что первой инициировала проверку счетов Елена Степаненко, надеясь обвинить Петросяна в финансовых махинациях, но в итоге, сама попала под подозрение.
Елена Степаненко прятала от бывшего мужа 25 миллионов рублей

В настоящий момент из-за дележа имущества банковские счета знаменитостей заблокированы. Елена Степаненко и Евгений Петросян вынуждены бороться с финансовыми трудностями, но решить ситуацию совместными усилиями не желают.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Обновление гардероба беременной Меган
Ольга Бузова в день похорон Юлии
Брат Алёны Водонаевой готовится стать
Жители Монголии считают кошек самыми
Андрей Малахов встретил на перевале
Регину Тодоренко привлекает стиль жизни
Особняк Ксении Бородиной за 18 млн
Наташу Королеву раскритиковали за
Жестокое обращение с детьми меняет их
Избранница Романа Гриценко заявила, что
Участники и ведущие «Дом-2» в детстве
Венгрия и Россия договорились о
Александра Черно и Иосиф Оганесян пока
Елена Степаненко прятала от бывшего
Алла Пугачева отсутствовала на
Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали
Пенсионный фонд РФ: Двойную пенсию
Гоша Куценко сыграл огромную роль в
Лариса Удовиченко после похорон
Самца макаки дважды кастрировали для
Причины роста столичного индекса
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко
Эмилия Кларк перенесла инсульт
Анна Хилькевич предстала в образе
На праздновании своего дня рождения
«Сделали из траурной церемонии шоу»:
Анфиса Чехова отказалась от открытых
Александр Серов не верит в прощальные
«Оставили больного сына в коридоре»:
Просмотреть все новости