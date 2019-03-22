Елена Степаненко прятала от бывшего мужа 25 миллионов рублей





Представляющий интересы популярного артиста Жорин не стал скрывать: Хамовнический суд столицы получил необходимые сведения о суммах, находящихся в распоряжении Степаненко. Конкретный размер сокрытых денег адвокат не стал называть из-за банковской тайны. Экс-супруга комика и ее представитель не комментируют сложившуюся ситуацию.Судебное заседание, посвященное разделу имущества бывшей супружеской пары должно пройти 22 марта. Как отметил Сергей Жорин, юмористам пока не удалось договориться ни по одному из 10 000 предметов, подлежащих дележу. Эксперт уточнил, что первой инициировала проверку счетов Елена Степаненко, надеясь обвинить Петросяна в финансовых махинациях, но в итоге, сама попала под подозрение.В настоящий момент из-за дележа имущества банковские счета знаменитостей заблокированы. Елена Степаненко и Евгений Петросян вынуждены бороться с финансовыми трудностями, но решить ситуацию совместными усилиями не желают.