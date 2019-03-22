АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Венгрия и Россия договорились о поставках газа в обход Украины

Венгрия получила от России в лице «Газпрома» гарантии касательно того, что поставки газа буду осуществляться и со следующего года, даже если прекратится транзит в ЕС данного топлива через территорию Украины. В данном случае его станут переправлять в обход Незалежной.
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в обход Украины

Соответствующий договор был заключен накануне, 21 марта, а сообщил о нём глава венгерского МИД Петер Сийярто. До этого политик и руководство «Газпрома» рассмотрели все пункты сотрудничества и согласовали их.

Стоит напомнить, что в начале этого года в Брюсселе имела место встреча представителей Украины, РФ и Еврокомиссии, где поднимался вопрос транзита газа со следующего года. Тем не менее, конкретики тогда никакой так и не прозвучало.

Ранее сообщалось о запрете ЕС, адресованном Польше, возводить канал около России.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновление гардероба беременной Меган
Ольга Бузова в день похорон Юлии
Брат Алёны Водонаевой готовится стать
Жители Монголии считают кошек самыми
Андрей Малахов встретил на перевале
Регину Тодоренко привлекает стиль жизни
Особняк Ксении Бородиной за 18 млн
Наташу Королеву раскритиковали за
Жестокое обращение с детьми меняет их
Избранница Романа Гриценко заявила, что
Участники и ведущие «Дом-2» в детстве
Венгрия и Россия договорились о
Александра Черно и Иосиф Оганесян пока
Елена Степаненко прятала от бывшего
Алла Пугачева отсутствовала на
Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали
Пенсионный фонд РФ: Двойную пенсию
Гоша Куценко сыграл огромную роль в
Лариса Удовиченко после похорон
Самца макаки дважды кастрировали для
Причины роста столичного индекса
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко
Эмилия Кларк перенесла инсульт
Анна Хилькевич предстала в образе
На праздновании своего дня рождения
«Сделали из траурной церемонии шоу»:
Анфиса Чехова отказалась от открытых
Александр Серов не верит в прощальные
«Оставили больного сына в коридоре»:
В блокчейн-смартфоне Finney появится
Просмотреть все новости