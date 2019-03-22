Венгрия и Россия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгрия получила от России в лице «Газпрома» гарантии касательно того, что поставки газа буду осуществляться и со следующего года, даже если прекратится транзит в ЕС данного топлива через территорию Украины. В данном случае его станут переправлять в обход Незалежной.
Соответствующий договор был заключен накануне, 21 марта, а сообщил о нём глава венгерского МИД Петер Сийярто. До этого политик и руководство «Газпрома» рассмотрели все пункты сотрудничества и согласовали их.
Стоит напомнить, что в начале этого года в Брюсселе имела место встреча представителей Украины, РФ и Еврокомиссии, где поднимался вопрос транзита газа со следующего года. Тем не менее, конкретики тогда никакой так и не прозвучало.
Ранее сообщалось о запрете ЕС, адресованном Польше, возводить канал около России.
Соответствующий договор был заключен накануне, 21 марта, а сообщил о нём глава венгерского МИД Петер Сийярто. До этого политик и руководство «Газпрома» рассмотрели все пункты сотрудничества и согласовали их.
Стоит напомнить, что в начале этого года в Брюсселе имела место встреча представителей Украины, РФ и Еврокомиссии, где поднимался вопрос транзита газа со следующего года. Тем не менее, конкретики тогда никакой так и не прозвучало.
Ранее сообщалось о запрете ЕС, адресованном Польше, возводить канал около России.
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:05