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Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали победителями премии BraVo

Накануне в Кремлевском дворце прошла церемония вручения премии BraVo. Знаменитые исполнители Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали главными победителями.

Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали победителями премии BraVo

Полина Гагарина не смогла приехать на церемонию вручения премии BraVo. Певица прислала видео, в котором сообщала, что на данный момент она представляет Российскую Федерация на реалити-шоу в Азии Singer. Исполнительница получила титул "Певица года". Теперь знаменитость надеется, что статуэтка принесет ей удачу в Китае.

Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали победителями премии BraVo

Майкл Болтон вручил Филиппу Киркорову награду в номинации "Певиц года". Американский исполнитель заявил, что для него большое удовольствие давать награду российскому королю поп-музыки. Также стало известно, что Максим Фадеев получил "Композитора года", а в такой номинации, как "Открытие года", победила певица Zivert. На церемонии присутствовало большое количество звезд отечественного шоу-бизнеса и многие из них получили долгожданные награды в различных категориях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:46

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