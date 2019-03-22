Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали победителями премии BraVo





Полина Гагарина не смогла приехать на церемонию вручения премии BraVo. Певица прислала видео, в котором сообщала, что на данный момент она представляет Российскую Федерация на реалити-шоу в Азии Singer. Исполнительница получила титул "Певица года". Теперь знаменитость надеется, что статуэтка принесет ей удачу в Китае.Майкл Болтон вручил Филиппу Киркорову награду в номинации "Певиц года". Американский исполнитель заявил, что для него большое удовольствие давать награду российскому королю поп-музыки. Также стало известно, что Максим Фадеев получил "Композитора года", а в такой номинации, как "Открытие года", победила певица Zivert. На церемонии присутствовало большое количество звезд отечественного шоу-бизнеса и многие из них получили долгожданные награды в различных категориях.