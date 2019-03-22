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Причины роста столичного индекса промышленного производства объяснил Владимир Ефимов

Реализация адресной инвестпрограммы столицы обеспечила рост темпом промышленного производства. Об этом сообщил Владимир Ефимов, приведя данные статистики.
Причины роста столичного индекса промышленного производства объяснил Владимир Ефимов

«Рост индекса промышленного производства за февраль текущего года составил 18,3% по отношению к февралю прошлого года», - подчеркнул заммэра по вопросам экономической политики Москвы. Данные Росстата говорят о том, что такая динамика в столице почти в 3,5 раза превышает российские показатели. Причиной роста индекса промпроизводства вице-мэр Москвы Владимир Ефимов считает несколько факторов: помимо программы поддержки крупных инвестиционных проектов, налоговых льгот для промпредприятий со статусом промышленного комплекса называется общий благоприятный инвестклимат столицы. Напомним, в 2018 году столица заняла второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:14

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