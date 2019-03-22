Причины роста столичного индекса промышленного производства объяснил Владимир Ефимов





«Рост индекса промышленного производства за февраль текущего года составил 18,3% по отношению к февралю прошлого года», - подчеркнул заммэра по вопросам экономической политики Москвы. Данные Росстата говорят о том, что такая динамика в столице почти в 3,5 раза превышает российские показатели. Причиной роста индекса промпроизводства вице-мэр Москвы Владимир Ефимов считает несколько факторов: помимо программы поддержки крупных инвестиционных проектов, налоговых льгот для промпредприятий со статусом промышленного комплекса называется общий благоприятный инвестклимат столицы. Напомним, в 2018 году столица заняла второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.