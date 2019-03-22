Гоша Куценко сыграл огромную роль в жизни и судьбе Олеси Судзиловской



Судзиловская и Куценко познакомились более двух десятков лет назад, и с тех пор их связывает настоящая дружба. Актер, считает знаменитость, сделал для нее очень многое. Куценко помог молодой коллеге получить первую в своей жизни значимую для карьеры роль. Выпускник студии МХАТ заметил талант актрисы и привел ее на кастинг фильма «Мама, не горюй!».

Судзиловская и Куценко познакомились более двух десятков лет назад, и с тех пор их связывает настоящая дружба. Актер, считает знаменитость, сделал для нее очень многое. Куценко помог молодой коллеге получить первую в своей жизни значимую для карьеры роль. Выпускник студии МХАТ заметил талант актрисы и привел ее на кастинг фильма «Мама, не горюй!».





До этой роли, призналась Судзиловская, не могла и мечтать о съемках в кино. Она сосредоточилась на зарабатывании денег, участвуя в рекламе, а о карьере и не думала. Актриса понимает, что именно благодаря Куценко стала настоящей звездой. Приятель повлиял и на личную жизнь знаменитости, познакомив с мужчиной, который вскоре стал ее мужем. Недавно супруги отметили 10-летний юбилей совместной жизни.