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Гоша Куценко сыграл огромную роль в жизни и судьбе Олеси Судзиловской

Олеся Судзиловская рассказала об огромной роли Гоши Куценко в ее жизни и судьбе. 44-летняя актриса благодарна коллеге за помощь в формировании ее как звезды и за то, что свел ее с Сергеем Дзебанем, ставшим впоследствии ее мужем.
Гоша Куценко сыграл огромную роль в жизни и судьбе Олеси Судзиловской
Судзиловская и Куценко познакомились более двух десятков лет назад, и с тех пор их связывает настоящая дружба. Актер, считает знаменитость, сделал для нее очень многое. Куценко помог молодой коллеге получить первую в своей жизни значимую для карьеры роль. Выпускник студии МХАТ заметил талант актрисы и привел ее на кастинг фильма «Мама, не горюй!».
Гоша Куценко сыграл огромную роль в жизни и судьбе Олеси Судзиловской

До этой роли, призналась Судзиловская, не могла и мечтать о съемках в кино. Она сосредоточилась на зарабатывании денег, участвуя в рекламе, а о карьере и не думала. Актриса понимает, что именно благодаря Куценко стала настоящей звездой. Приятель повлиял и на личную жизнь знаменитости, познакомив с мужчиной, который вскоре стал ее мужем. Недавно супруги отметили 10-летний юбилей совместной жизни.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:30

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