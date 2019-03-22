Лариса Удовиченко после похорон Началовой пожелала журналистам наказания от Бога
Известная российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко пришла на похороны к Юлии Началовой, где оказалось огромное количество представителей СМИ. Шокированная поведением "акул пера" звезда экранов после прощания с певицей пожелала журналистам, чтобы их покарал Бог.
Провести Юлию Началову в последний путь пришли многие российские знаменитости и простые люди, влюбленные в творчество исполнительницы. На Троекуровском кладбище не могли не появиться и репортеры, однако такого количества корреспондентов не ожидал здесь увидеть никто.
Большинство звезд, в том числе и Лариса Удовиченко были шокированы и возмущены наглым поведением "акул пера", пытающихся «поймать» какого-нибудь артиста и взять у него интервью.
Актриса опубликовала в личном блоге Instagram пост, где обращается к представителям СМИ, взывая к их совести: «…как вам не стыдно? Для какой цели вы из печального дня делаете шоу или сенсацию?». Артистка не понимает, почему журналисты так себя ведут и признается, что она просто шокирована произошедшим. «…чтобы вас покарал Бог», - желает звезда репортерам. Она извинилась перед фанатами, полагая, что ее публикация могла их огорчить, но не могла по-другому, ведь это – «крик души».
Провести Юлию Началову в последний путь пришли многие российские знаменитости и простые люди, влюбленные в творчество исполнительницы. На Троекуровском кладбище не могли не появиться и репортеры, однако такого количества корреспондентов не ожидал здесь увидеть никто.
Большинство звезд, в том числе и Лариса Удовиченко были шокированы и возмущены наглым поведением "акул пера", пытающихся «поймать» какого-нибудь артиста и взять у него интервью.
Актриса опубликовала в личном блоге Instagram пост, где обращается к представителям СМИ, взывая к их совести: «…как вам не стыдно? Для какой цели вы из печального дня делаете шоу или сенсацию?». Артистка не понимает, почему журналисты так себя ведут и признается, что она просто шокирована произошедшим. «…чтобы вас покарал Бог», - желает звезда репортерам. Она извинилась перед фанатами, полагая, что ее публикация могла их огорчить, но не могла по-другому, ведь это – «крик души».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:24