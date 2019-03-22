АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Лариса Удовиченко после похорон Началовой пожелала журналистам наказания от Бога

Известная российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко пришла на похороны к Юлии Началовой, где оказалось огромное количество представителей СМИ. Шокированная поведением "акул пера" звезда экранов после прощания с певицей пожелала журналистам, чтобы их покарал Бог.
Лариса Удовиченко после похорон Началовой пожелала журналистам наказания от Бога

Провести Юлию Началову в последний путь пришли многие российские знаменитости и простые люди, влюбленные в творчество исполнительницы. На Троекуровском кладбище не могли не появиться и репортеры, однако такого количества корреспондентов не ожидал здесь увидеть никто.
Большинство звезд, в том числе и Лариса Удовиченко были шокированы и возмущены наглым поведением "акул пера", пытающихся «поймать» какого-нибудь артиста и взять у него интервью.

Актриса опубликовала в личном блоге Instagram пост, где обращается к представителям СМИ, взывая к их совести: «…как вам не стыдно? Для какой цели вы из печального дня делаете шоу или сенсацию?». Артистка не понимает, почему журналисты так себя ведут и признается, что она просто шокирована произошедшим. «…чтобы вас покарал Бог», - желает звезда репортерам. Она извинилась перед фанатами, полагая, что ее публикация могла их огорчить, но не могла по-другому, ведь это – «крик души».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Обновление гардероба беременной Меган
Ольга Бузова в день похорон Юлии
Брат Алёны Водонаевой готовится стать
Жители Монголии считают кошек самыми
Андрей Малахов встретил на перевале
Регину Тодоренко привлекает стиль жизни
Особняк Ксении Бородиной за 18 млн
Наташу Королеву раскритиковали за
Жестокое обращение с детьми меняет их
Избранница Романа Гриценко заявила, что
Участники и ведущие «Дом-2» в детстве
Венгрия и Россия договорились о
Александра Черно и Иосиф Оганесян пока
Елена Степаненко прятала от бывшего
Алла Пугачева отсутствовала на
Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали
Пенсионный фонд РФ: Двойную пенсию
Гоша Куценко сыграл огромную роль в
Лариса Удовиченко после похорон
Самца макаки дважды кастрировали для
Причины роста столичного индекса
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко
Эмилия Кларк перенесла инсульт
Анна Хилькевич предстала в образе
На праздновании своего дня рождения
«Сделали из траурной церемонии шоу»:
Анфиса Чехова отказалась от открытых
Александр Серов не верит в прощальные
«Оставили больного сына в коридоре»:
Просмотреть все новости