Лариса Удовиченко после похорон Началовой пожелала журналистам наказания от Бога

Провести Юлию Началову в последний путь пришли многие российские знаменитости и простые люди, влюбленные в творчество исполнительницы. На Троекуровском кладбище не могли не появиться и репортеры, однако такого количества корреспондентов не ожидал здесь увидеть никто.Большинство звезд, в том числе и Лариса Удовиченко были шокированы и возмущены наглым поведением "акул пера", пытающихся «поймать» какого-нибудь артиста и взять у него интервью.Актриса опубликовала в личном блоге Instagram пост, где обращается к представителям СМИ, взывая к их совести: «…как вам не стыдно? Для какой цели вы из печального дня делаете шоу или сенсацию?». Артистка не понимает, почему журналисты так себя ведут и признается, что она просто шокирована произошедшим. «…чтобы вас покарал Бог», - желает звезда репортерам. Она извинилась перед фанатами, полагая, что ее публикация могла их огорчить, но не могла по-другому, ведь это – «крик души».