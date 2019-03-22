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Звезда «Дом-2» Роман Гриценко объяснился в любви девушке, к которой сбежал с проекта

Экс-герой телестройки «Дом-2» Роман Гриценко признался своей возлюбленной Евгении, что любит ее.

Звезда «Дом-2» Роман Гриценко объяснился в любви девушке, к которой сбежал с проекта

Пока многочисленные телезрители реалити-шоу «Дом-2» продолжают вовсю искать истинную причину очередного ухода Романа за Периметр, молодой человек решил все объяснить в личном микроблоге.

Нужно сказать, что 3 приход Гриценко на телепроект стал самым коротким. Известно, что молодой человек пробыл на Поляне всего несколько недель, после чего скоропостижно ушел за ворота.

Считанные часы назад Роман опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, который посвятил, на удивление интернет-пользователей, не Ирине Пинчук и даже не новоявленной российской артистке Ольге Бузовой, а девушке Жене.

Звезда «Дом-2» Роман Гриценко объяснился в любви девушке, к которой сбежал с проекта

Выяснилось, что Гриценко раньше встречался с этой обворожительной шатенкой, однако только благодаря реалити-шоу он понял, что на самом деле любит только ее. Под снимком Роман впервые, по его словам, решил сказать Евгении о своих чувствах.

Отметим, что информация об уходе Гриценко с телепроекта «Дом-2» разлетелась по социальным сетям в считанные минуты. На Романа буквально накинулись недоброжелатели с обвинениями и различными угрозами, которые отчаянно пытались заступиться за Ирину Пинчук. Вполне возможно, что именно поэтому парень решил закрыть доступ к своей страничке.

Звезда «Дом-2» Роман Гриценко объяснился в любви девушке, к которой сбежал с проекта

К слову, как на пост Романа отреагировала Ирина пока сложно сказать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:08

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