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Эмилия Кларк перенесла инсульт

Эмилия Кларк написала статью для зарубежного журнала, в которой озвучила некоторые подробности из своей личной жизни. Также звезда телесериала «Игра престолов» рассказала, что перенесла инсульт.

Эмилия Кларк перенесла инсульт

Эмилия Кларк стала известна всему миру после того, как исполнила роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов». Актриса решила поделиться некоторыми подробностями своей жизни. Она сообщила, что активно тренировалась перед съемками 2-го сезона телесериала, чтобы сохранить фигуру в форме. Вскоре у нее начались головные боли и ей пришлось обратиться к специалистам. Медики сообщила, что у знаменитости субарахноидальное кровоизлияние.

Эмилия Кларк перенесла инсульт

Эмилия Кларк написала, что на тот момент ей было 24 года, в результате она преодолела тяжелую форму инсульта и вернулась к съемкам в «Игре престолов». Ранее знаменитая актриса предпочитала держать историю своей болезни в тайне и о том, что ей довелось пережить, знали только самые близкие ей люди.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:04

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