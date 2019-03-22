Эмилия Кларк перенесла инсульт





Эмилия Кларк стала известна всему миру после того, как исполнила роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов». Актриса решила поделиться некоторыми подробностями своей жизни. Она сообщила, что активно тренировалась перед съемками 2-го сезона телесериала, чтобы сохранить фигуру в форме. Вскоре у нее начались головные боли и ей пришлось обратиться к специалистам. Медики сообщила, что у знаменитости субарахноидальное кровоизлияние.Эмилия Кларк написала, что на тот момент ей было 24 года, в результате она преодолела тяжелую форму инсульта и вернулась к съемкам в «Игре престолов». Ранее знаменитая актриса предпочитала держать историю своей болезни в тайне и о том, что ей довелось пережить, знали только самые близкие ей люди.