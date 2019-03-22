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Анна Хилькевич предстала в образе обиженной домохозяйки

Анна Хилькевич опубликовала в личном блоге Instagram очень неожиданный снимок. Звезда "Универа" предстала в образе обиженной домохозяйки, которой некуда идти после того, как ее выгнал муж.

Анна Хилькевич предстала в образе обиженной домохозяйки

Знаменитая актриса решила удивить своих многочисленных поклонников, показав новое фото в аккаунте в социальной сети. Анна Хилькевич часто радует фанатов яркими и красочными кадрами, рассказывая о событиях, происходящих с ней в жизни. Недавно пользователи увидели на странице звезды "Универа" необычную фотографию, где Анна Хилькевич запечатлена сидящей на ступеньках подъезда в фартуке и домашних тапочках. Артистка смотрит в объектив так, словно готова расплакаться. В комментарии, не обделенная чувством юмора, актриса объяснила: "Когда поругалась с мужем, а идти некуда". Она отметила, что просто шутит, но раньше ей приходилось куда-нибудь уходить в разгар ссоры с любимым. Хилькевич всегда возвращалась, но эмоции все равно зашкаливали, а потом появились дети и конфликтов, видимо, стало меньше.

Подписчики звезды телеэкранов высоко оценили актерские таланты кумира, оставив множество комплиментов. Некоторые написали, что Анне Хилькевич не совсем подходит такой интерьер. "Пивко тянешь", "Жигулевское в перекуре", - иронизировали пользователи над новым образом актрисы.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:00

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