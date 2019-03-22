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«Сделали из траурной церемонии шоу»: Общественность возмущена эфиром Малахова с похорон Началовой

Общественность возмущена превращением телевизионщиками похорон Юлии Началовой в шоу. Под волну критики попал и Андрей Малахов за выпуск «Прямого эфира», где демонстрировались кадры с прощальной церемонии.
«Сделали из траурной церемонии шоу»: Общественность возмущена эфиром Малахова с похорон Началовой

Публика сожалеет, что певицу не успели еще похоронить, как уже начались «пляски на ее костях». Поклонников Началовой возмутила трансляция траурного мероприятия в реальном режиме на YouTube-платформе. Зачем, недоумевает публика, устраивать из трагического события настоящее шоу и поднимать эту тему по всем телеканалам. Интернет-пользователи уверены, человека нужно ценить при жизни. «Показательная скорбь» после утраты никому не нужна. Многих телезрителей раздражали банальные вопросы Малахова, интересовавшегося у звезд, что они испытали, узнав о смерти Началовой, и попытки телеведущего влезть в душу каждому.
«Сделали из траурной церемонии шоу»: Общественность возмущена эфиром Малахова с похорон Началовой

Иосиф Пригожин поддерживает общественность и сам недоумевает от ажиотажа вокруг имени певицы. Продюсер заметил огромную разницу между уровнем популярности артистки до и после ее смерти, что свидетельствует о недооцененности звезды при жизни.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:46

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